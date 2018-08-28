2018-08-28T00:44:22+03:00
Общество

Краснодарский аэропорт: что не видят пассажиры

Корреспондент "КП" шесть лет снимал самолеты за забором авиагавани кубанской столицы
Ольга ШАХОВА@olgakomsomolka
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Александр Лебедев практически вот так и снимает все самолеты.Александр Лебедев практически вот так и снимает все самолеты.Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Наш фотограф Александр Лебедев просто обожает небо, самолеты и девушек. Но первые два снимает чаще всего. Девушки обычно остаются за кадром. Он шесть лет (не подумайте, не каждый день) провел за забором аэропорта «Пашковский» в Краснодаре и вот, что увидел. Мы впечатлены.

Самолеты МЧС Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Самолеты МЧСФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Вертолеты МЧС России уже отслужили свое и стоят со снятыми винтами.

Ми-26 Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Ми-26Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Этот Ми-26 пятый год гниет в Краснодаре.

Из него скоро сделают памятник Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Из него скоро сделают памятникФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Маленький старичок Ил на этом фото греет свои бока рядом с пожарной частью. Недавно его перетащили поближе к терминалу и готовятся восстанавливать под памятник.

Старый Як Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Старый ЯкФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

На заднем дворе аэропорта прописались старенькие Яки. Правда, уцелел только один. Остальные уже давно распилили на металлолом.

Самолет губернатора Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Самолет губернатораФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

На этом вертолете бороздит кубанское небо губернатор региона.

Частный самолет Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Частный самолетФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Поговаривают, что этот борт принадлежит кубанскому бизнесмену Сергею Галицкому.

На закате Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

На закатеФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Кстати, часто Александра зовут в аэропорт поснимать новые самолеты или направления. Так что не все фото сняты за забором.

Шифруется Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

ШифруетсяФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Самолет засел в кустах.

Уставшие Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

УставшиеФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

А некоторые - вот в таком состоянии.

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