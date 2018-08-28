Краснодарский аэропорт: что не видят пассажиры
Наш фотограф Александр Лебедев просто обожает небо, самолеты и девушек. Но первые два снимает чаще всего. Девушки обычно остаются за кадром. Он шесть лет (не подумайте, не каждый день) провел за забором аэропорта «Пашковский» в Краснодаре и вот, что увидел. Мы впечатлены.
Самолеты МЧСФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Вертолеты МЧС России уже отслужили свое и стоят со снятыми винтами.
Ми-26Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Этот Ми-26 пятый год гниет в Краснодаре.
Из него скоро сделают памятникФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Маленький старичок Ил на этом фото греет свои бока рядом с пожарной частью. Недавно его перетащили поближе к терминалу и готовятся восстанавливать под памятник.
Старый ЯкФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
На заднем дворе аэропорта прописались старенькие Яки. Правда, уцелел только один. Остальные уже давно распилили на металлолом.
Самолет губернатораФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
На этом вертолете бороздит кубанское небо губернатор региона.
Частный самолетФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Поговаривают, что этот борт принадлежит кубанскому бизнесмену Сергею Галицкому.
На закатеФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Кстати, часто Александра зовут в аэропорт поснимать новые самолеты или направления. Так что не все фото сняты за забором.
ШифруетсяФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Самолет засел в кустах.
УставшиеФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
А некоторые - вот в таком состоянии.