Краснодарский аэропорт: что не видят пассажиры

СЕГОДНЯ 08:43 2018-08-28T00:44:22+03:00

Александр Лебедев практически вот так и снимает все самолеты. Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Корреспондент "КП" шесть лет снимал самолеты за забором авиагавани кубанской столицы

Наш фотограф Александр Лебедев просто обожает небо, самолеты и девушек. Но первые два снимает чаще всего. Девушки обычно остаются за кадром. Он шесть лет (не подумайте, не каждый день) провел за забором аэропорта «Пашковский» в Краснодаре и вот, что увидел. Мы впечатлены.

Самолеты МЧСФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Вертолеты МЧС России уже отслужили свое и стоят со снятыми винтами.

Ми-26Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Этот Ми-26 пятый год гниет в Краснодаре.

Из него скоро сделают памятникФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Маленький старичок Ил на этом фото греет свои бока рядом с пожарной частью. Недавно его перетащили поближе к терминалу и готовятся восстанавливать под памятник.

Старый ЯкФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

На заднем дворе аэропорта прописались старенькие Яки. Правда, уцелел только один. Остальные уже давно распилили на металлолом.

Самолет губернатораФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

На этом вертолете бороздит кубанское небо губернатор региона.

Частный самолетФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Поговаривают, что этот борт принадлежит кубанскому бизнесмену Сергею Галицкому.

На закатеФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Кстати, часто Александра зовут в аэропорт поснимать новые самолеты или направления. Так что не все фото сняты за забором.

ШифруетсяФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Самолет засел в кустах.

УставшиеФото: Александр ЛЕБЕДЕВ

А некоторые - вот в таком состоянии.