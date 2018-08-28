2018-08-28T09:22:42+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи заслушал отчет о проделанной работе уполномоченного по защите прав предпринимателей в РА за пять лет

Мурат Кумпилов подчеркнул, что эта работа нацелена на снятие административных барьеров и защиту законных прав бизнеса
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба Республики АдыгеяФото: пресс-служба Республики Адыгея
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В Доме правительства республики Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу с уполномоченным по правам предпринимателей в РА Владиславом Зафесовым.

Глава республики Мурат Кумпилов подчеркнул, что работа уполномоченного должна быть, в первую очередь, нацелена на снятие административных барьеров и защиту законных прав предпринимателей.

«Бизнес – это практически всегда большие риски, которые необходимо минимизировать совместной работой органов власти и уполномоченного по правам предпринимателей. Естественно, это касается снятия излишних административных барьеров и улучшения инвестиционной привлекательности региона. За пять лет было сделано много, и этому процессу необходимо придать качественное продолжение», - сказал Мурат Кумпилов.

Владислав Зафесов доложил, что за прошедшие пять лет им было рассмотрено более 500 обращений. Около 70% обращений представителей бизнеса удовлетворено, по остальным проведена разъяснительная работа. Также оказывалась защита предпринимателей в судах по уголовным делам. В четырех случаях при поддержке бизнес-омбудсмена и взаимодействии с другими структурами удалось прекратить уголовное преследование.

Отмечено, что при бизнес-омбудсмене во всех муниципальных образованиях работают 27 общественных представителей. Также проводится системная работа в рамках Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам предпринимателей и экспертного совета из числа представителей Адвокатской палаты РА. Аппарат уполномоченного тесно взаимодействует со всеми правоохранительными и контрольно-надзорными органами.

Глава Адыгеи выразил уверенность в том, что и в будущем усилия уполномоченного по правам предпринимателей будут направлены на защиту прав добросовестных предпринимателей.

«Вы, как связующее звено между властью и бизнес-сообществом, должны сосредотачиваться на проблемах, которые волнуют бизнес и не дают ему развиваться. Наша общая задача – создать систему, где предприниматели могут уверенно развивать свое дело в честной конкуренции, оказывать услуги и выпускать качественную продукцию. Все это, безусловно, будет работать на повышение инвестиционного потенциала республики и рост экономики», - сказал Мурат Кумпилов.

В ходе встречи Владислав Зафесов внес ряд предложений. Они касались взаимодействия уполномоченного с Кабинетом министров РА и Госсоветом-Хасэ РА, стимулирования предпринимательской деятельности путем введения номинации «Лучший предприниматель года», а также учета мнения бизнес-омбудсмена при формировании рейтинга глав муниципальных образований.

Мурат Кумпилов поддержал инициативу поощрения лучших предпринимателей, а также дал поручение проработать остальные предложения уполномоченного по правам предпринимателей в РА.

В завершение встречи Глава Адыгеи поставил задачу перед уполномоченным подготовить ежегодный формат общения с бизнес-сообществом с участием высшего должностного лица региона, членов правительства, парламента и всех предпринимательских общественных организаций, объединений и союзов.

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