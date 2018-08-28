2018-08-28T13:08:44+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи поручил ускорить работы по благоустройству города Майкопа

Мурат Кумпилов потребовал от руководства Майкопа ускорить ремонт общественных территорий
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба Республики АдыгеяФото: пресс-служба Республики Адыгея
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Благоустройство населённых пунктов и организация придорожного сервиса – эти вопросы были в числе основных, обсуждавшихся на планёрном совещании Кабинета министров РА. Мероприятие провёл Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

По информации премьер-министра РА Александра Наролина, в трёх муниципалитетах республики – Тахтамукайском, Теучежском районах и г. Адыгейске – идёт работа по ликвидации «визуального мусора» - рекламных растяжек, вывесок, баннеров и т.д. Изменены требования соответствующих правил благоустройства, еженедельно будет осуществляться мониторинг их соблюдения.

В первую очередь это касается рекламных конструкций вдоль федеральных трасс. Упорядочивается также придорожная торговля, объекты проверяются на соответствие действующим стандартам.

Отдельно участники совещания остановились на вопросе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Мурат Кумпилов потребовал от руководства Майкопа ускорить ремонт общественных территорий.

«Есть дорожная карта, которой нужно чётко придерживаться. Участие в федеральном проекте дало нам возможность вложить значительные средства в благоустройство. Сегодня стоит задача эффективно и в намеченные сроки провести общественных площадок, мест отдыха», - сказал Глава Адыгеи.

Глава республики также дал ряд поручений по санитарному состоянию территорий, перспективному планированию, дорожной безопасности. В частности, была отмечена недопустимость строительства торговых точек вблизи региональных трасс без создания парковочной зоны.

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