Семейный водитель, дизайнер и скульптор: каких еще сотрудников ищут на Кубани

СЕГОДНЯ 11:58 2018-08-28T12:26:56+03:00

Рейтинг тех, кто не хочет работать в продажах и IT

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Если вы когда-нибудь искали работу в Краснодарском крае, то, наверняка, знаете, что больше всего вакансий заключено в сферу продаж. Реализуют много чего: недвижимость, продукцию сельского хозяйства, рекламные площади, строительные товары, ассортимент других компаний. Не говоря уже про услуги.

Также в регионе стали популярными вакансии айтишников. Однако это, своего рода, закрытый клуб. Войти туда можно только по знаниям, а также определенному складу характера.

А что, если душа не лежит ни к тому, ни к другому? Если от слова «офис» все внутри сжимается? Что ж, «Комсомолка» собрала рейтинг интересных вакансий августа на Кубани.

Итак, что увлекательнее – купаться или летать над водной гладью? В крае объявлен конкурс на позицию инструктора в пункт проката водной техники. В его обязанности будут входить: инструктаж, подготовка техники к эксплуатации и выдача в прокат флайбордов, гидроциклов, тюбингов, «плюшек» и «таблеток».

- Большим преимуществом для потенциального кандидата станут аналогичный опыт работы, техническая грамотность и умение ремонтировать водно-спортивное оборудование, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» аналитики портала «Head Huntrer». - Работодатель предлагает зарплату до 40 000 рублей на руки.

Что может быть лучше прогулки по парку, образ которого создан талантливым скульптором?

- Специалисту предстоит заниматься преображением сафари-парка по макетам и реставрацией вольеров для животных. Нужно уметь работать с разными видами материалов: гипсом, бетоном, деревом. Оклад скульптора составит от 30 000 рублей на руки, - поясняют аналитики.

Если без дороги и рокота мотора жизнь теряет краски, то можно подыскать работу семейным водителем. В обязанности войдет: своевременная подача машины, сопровождение детей на занятия, выполнение поручений руководителя и контроль за состоянием машины.

- Автомобиль предоставит работодатель, а предлагаемое ежемесячное вознаграждение составит от 35 000 рублей на руки, - подметили эксперты.

Крупнейшая торговая сеть магазинов мебели и товаров приглашает дизайнера торгового пространства и сезонных коллекций. Творец будет создавать атмосферу магазина, а также следить за спросом и тенденциями розничной торговли, презентовать ассортимент, обновлять выставочные зоны и обучать персонал. Дизайнеру предлагают вознаграждение в размере от 29 500 рублей до вычета НДФЛ.

Если своей работой хочется удивлять, то стоит присмотреться к вакансии специалиста лазерного шоу. Сотруднику предстоит работать на площадке или выезжать на мероприятия. Опыт значения не имеет – требуются навыки работы с компьютерными программами, всему остальному научат в процессе.

- Занятость не предполагает постоянного присутствия в офисе, творить придется преимущественно по выходным. По словам компании, за одно мероприятие возможно заработать от 5000 до 15 000 рублей, - заключают аналитики.

Выбирать сферу работы - дело ответственное, и чем руководствоваться: деньгами, или удовольствием, - решение каждого. Однако, прежде чем остановиться на чем-то, стоит ознакомиться со всеми вариантами.