Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и предложил клиентам новые депозиты

СЕГОДНЯ 13:16 2018-08-28T13:18:21+03:00

С 28 августа в Сбербанке для клиентов самые выгодные ставки и новые продукты - промо вклады «Онлайк» в рублях и «Весомая выгода» в долларах США

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С 28 августа в Сбербанке для клиентов самые выгодные ставки и новые продукты - промо вклады «Онлайк» в рублях и «Весомая выгода» в долларах США.

ПАО «Сбербанк» не только запустил новые вклады, но и повысил ставки по рублевым вкладам на 0,1–0,4 процентных пункта.

Вклад «Онлайк» полюбится тем, кто предпочитает интернет банкинг, он без возможности пополнения или частичного снятия средств, его можно открыть только дистанционно — в мобильных приложениях, интернет-банке «Сбербанк Онлайн» или банкомате — с 24 августа по 24 сентября 2018 года на сумму от

10 000 рублей и сроком на 1 или 2 года. Ставки по вкладу — от 6,5 до 6,7 %, капитализация в конце срока.

Фото: "Сбербанк"

Вклад «Весомая выгода», также без возможности пополнения или частичного снятия средств. Его можно открыть в отделении банка или дистанционно, по желанию клиента (в мобильных приложениях, интернет-банке «Сбербанк Онлайн» или банкомате) с 24 августа по 30 сентября 2018 года на сумму от 1 000 долларов США и на срок от полугода до 3 лет. Ставки по данному вкладу от 1,5 до 3,0 %, капитализация ежемесячная.

«Мы видим значительный интерес со стороны клиентов банка к такому продукту как «Вклады», поэтому приняли решение улучшить условия для всех наших клиентов. Сохранять и накоплять свои сбережения это очень важно, при этом самое главное выбрать надежный банк», - рассказал Андрей Орешко, управляющий Краснодарским отделением ПАО Сбербанк

С более подробной информацией о вкладах «Онлайк» и «Весомая выгода» можно ознакомиться на сайте банка https://www.sberbank.ru