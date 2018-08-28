На Кубани врачи перепутали аппендицит с кишечной инфекцией, чуть не угробив 9-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 14:02 2018-08-28T14:40:53+03:00

Никиту экстренно прооперировали один раз, а потом еще, чтобы «убрать» за собой

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9-летний Никита Симоненко из Горячего Ключа только-только начал нормально передвигаться. Целый месяц летних каникул он пролежал в больницах после трех операций из-за банального аппендицита. И время - меньшее, что он потерял. Никита мог погибнуть, пока доктора 21-го века устанавливали ему диагноз.

- 20 июля мы повезли сына в городскую больницу Горячего Ключа с дикими болями в животе, рвотой и температурой 39 градусов, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» мама ребенка Татьяна Симоненко.

Страдающего ребенка привезли сначала в инфекционное отделение местной ЦРБ. Там врач назначил анализы крови и пригласил для консультации заведующего хирургией Евгения Чайкина.

- Он посмотрел Никиту, пощупал живот и сказал, что это - нехирургический пациент, - говорит Татьяна. - А инфекционист, глянув анализ, сделал вывод, что кровь «воспалительная», записал в карточке диагноз - «кишечная инфекция» и назначил кучу лекарств, лечащих ее.

Родители Никиты послушно закупились пилюлями в аптеке по рецепту врача и начали лечить сына. Но спустя время симптомы не исчезали, а Никита угасал на глазах.

- Мы снова поехали в больницу, прошла почти неделя с момента нашего первого визита. На наше счастье там дежурил другой хирург по фамилии Павличенко, - продолжает мама. - И я ему очень благодарна, что он все-таки увидел в состоянии Никиты показания к экстренной операции. У сына был банальный аппендицит.

После удаления зловредного рудимента мальчика оставили в реанимации на три дня.

В том, что аппендицит врачи запустили, понятно даже неспециалисту

- Мы уже тогда заподозрили неладное. Обычно удаление аппендицита называют простейшей операцией. А тут так долго в реанимации, - вспоминает Татьяна Симоненко. - Медперсонал тоже нам «по секрету» сказал, что перитонит у сына. Потом его снова прооперировали.

С серьезными осложнениями, о которых матери почему-то в больнице Горячего Ключа так и не сказали, Никиту срочно отправили в детскую краевую больницу в Краснодар.

- Я добилась этого только после звонка на горячую линию минздрава, - говорит Татьяна. - Нам сразу дали направление в ДККБ и скорую.

Здесь ему сделали еще одну, уже третью по счету, операцию.

- Только в краевой больнице выяснилось, и в выписке это есть, что аппендицит уже загноился и его содержимое попало в брюшную полость. Началось заражение тканей. Врачи вскрывали живот несколько раз именно для того, чтобы очистить внутренности от последствий, - перечисляет мама диагнозы сына, от которых он мог погибнуть. - Я очень благодарна всем в ДККБ, особенно - заведующей ДХО Натусе Баровой и лечачещу хирургу Ивану Панкратову, всем медсестрам и медбратьям, санитаркам, реанимации, узи, кт, и даже раздатчицам в столовой. Спасибо!

Вернувшись в Горячий Ключ, Татьяна полна решимости наказать докторов за халатность, которая едва не стоили девятилетнему мальчику жизни.

- Сейчас нам назначили электрофорез по месту жительства, но звонила сегодня в ЦРБ, там нет нужного препарата. Мол, надо заказывать или ехать опять в Краснодар, - говорит она.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Дозвониться до заведующего хирургическим отделением Евгения Чайкина нам не удалось.

- Он в отпуске, - ответили «Комсомолке» в регистратуре городской больницы в Горячем Ключе.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Глава общественной организации «Право на здоровье» в Краснодаре Николай Чернышук уверен — родителям Никиты нужно обращаться в суд.

- Судя по выписке из детской краевой клинической больницы, мальчик поступил в ЦРБ с диагнозом «Гнойный аппендицит», до этого обращения с жалобами тоже фиксировались, но установить правильно диагноз на тот момент не удалось, сейчас предстоит выяснить, действительно ли ребенку были проведены все необходимые обследования, - говорит юрист. – Для этого необходимо получить всю недостающую информацию, провести проверки, при этом есть смысл в судебном порядке добиваться справедливости, и положенной компенсации.