2018-08-28T15:01:08+03:00
Политика

В крайизбирком представлены документы, необходимые для регистрации краевой подгруппы по проведению референдума РФ

Как известно, коммунисты предлагают вынести на референдум вопрос повышения пенсионного возраста
Иван ЕГОРОВ
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Фото: Краснодарское краевое отделение КПРФФото: Краснодарское краевое отделение КПРФ
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В Избирательную комиссию Краснодарского края представлен пакет документов, необходимых для регистрации краевой подгруппы по проведению общероссийского референдума, предложенного КПРФ в связи с проблемой пенсионного возраста.

В соответствии с решением собрания, прошедшего 25 августа в Краснодаре в Доме Союзов, документы доставлены уполномоченными лицами. Это – первый секретарь крайкома КПРФ, депутат Госдумы Н.И. Осадчий, секретарь крайкома партии А.М. Сафронов, члены Бюро краевого Комитета КПРФ Е.В. Ращепкин, И.А. Жилищиков, О.В. Кунда.

Как известно, коммунисты предлагают вынести на референдум следующий вопрос: «Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого даёт право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?»

Согласно закону, в срок не более 15 дней, в крайизбиркоме должно быть принято постановление о регистрации инициативной группы (краевой подгруппы).

Также российский закон о референдуме определяет, что в случае, если регистрацию получают группы не менее чем в половине субъектов РФ, начнется официальный сбор подписей в поддержку проведения референдума. Их необходимо собрать не менее двух миллионов. После этого назначается собственно референдум.

— Мы убеждены, что это – единственно справедливый путь для решения важнейшего вопроса, затрагивающего жизненные интересы и судьбы всех граждан России, – считает Н.И. Осадчий. – Но мы понимаем: партия власти, знающая, что не менее 80 процентов российских граждан категорически не согласны с повышением пенсионного возраста, сделает все, чтобы такой референдум не состоялся. КПРФ настроена на борьбу, и, независимо от судьбы референдума, вопрос будет решаться не столько в залах и кабинетах, сколько массовым общественным протестом.

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