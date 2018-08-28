2018-08-28T18:18:32+03:00
Общество

Движение на трассе Джбуга-Сочи ограничили на четыре месяца

Правда, не на всей ее протяженности, а лишь один участок
Варвара ДЫМ
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Дорожники вышли на работуДорожники вышли на работуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Впереди у туристов – бархатный сезон. А у дорожников – время ремонтировать трассы в сторону моря! На этот раз для движения частично закрыли участок трассы А-147 Джубга-Сочи в районе границы с Абхазией.

- Начался капитальный ремонт мост через ручей, который совмещен с подземным пешеходным переходом на 206-м километре автодороги А-147 Джубга-Сочи, - сообщил «КП»-Кубань» пресс-секретарь ФКУ Упрдор «Черноморье» Александр Адзянов.

Участок перекрытой трассы

Участок перекрытой трассы

Для движения закрыли одну из трех полос. При этом сохранили проезд в обе стороны по одной полосе. А те, по которым автомобилисты будут ездить, сужены ко всему прочему.

- С целью максимально быстрого завершения капремонта работы на объекте будут идти круглосуточно – пояснили в Упрдор.

Даже с учетом того, что рабочие будут трудиться и днем и ночью, открыть трассу полностью для движения планируют только в декабре.

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