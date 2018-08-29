Глава Адыгеи дал поручения, направленные на реализацию госпрограмм и федеральных проектов в сфере образования

СЕГОДНЯ 12:31 2018-08-29T12:32:52+03:00

Мурат Кумпилов напомнил участникам совещания, что стоит задача о вхождении России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования

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На открытии Республиканского августовского совещания педработников Глава Адыгеи Мурат Кумпилов дал поручения главам муниципальных образований и руководству минобрнауки РА, касающиеся эффективной реализации госпрограмм в сфере образования.

Глава республики напомнил участникам совещания, что в рамках майского указа 2018 года, подписанного Президентом РФ Владимиром Путиным, стоит задача о вхождении России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Для достижения этого показателя разрабатываются федеральные проекты, направленные на строительство новых школ, переход на односменную систему обучения, обновление методик, стандартов и содержания обучения.

Кроме того, обращаясь к главам территорий, Мурат Кумпилов поручил принять муниципальные программы по обновлению инфраструктуры зданий и оборудования образовательных организаций. Также перед руководителями территорий поставлена задача по принятию действенных меры по привлечению, поддержке, закреплению в районах учителей по остродефицитным педагогическим специальностям.

«Главам районов необходимо пересмотреть подходы к кадровой политике. Считаю, что Адыгейский госуниверситет и педагогический колледж также должны занимать активную, заинтересованную позицию по решению кадровых проблем в школах и дошкольных образовательных учреждениях», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

В продолжение темы Глава республики остановился на Федеральном проекте «Молодые профессионалы», который призван создать условия для развития современного профессионального образования. Руководитель региона проинформировал, что в рамках реализации проекта на модернизацию материально-технической базы и подготовку кадров для сферы обслуживания транспорта и логистики Красногвардейский аграрно-промышленный техникум получит 56 млн. рублей из федерального бюджета и 52 млн. рублей из республиканского.

«Даю поручение профильному министерству о разработке программы модернизации профессионального образования в Адыгее, включая софинансирование средств федерального бюджета, выделяемых на грантовую поддержку учреждений среднего профессионального образования», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» министерству образования и науки РА дано поручение совместно с ПАО Ростелеком разработать «дорожную карту» по обеспечению создания современной и безопасной цифровой образовательной среды.

Далее руководитель региона остановился на вопросе развития естественно-научной и технической направленности дополнительного образования детей. Минобру поручено принять участие в конкурсном отборе на создание в следующем году в Адыгее детского технопарка «Кваноториум».

По мнению Мурата Кумпилова, примером успешной практики, направленной на реализацию образовательных проектов стало строительство «Математического парка», созданного Республиканской естественно-математической школой (РЕМШ) совместно с Математическим институтом им. В. Стеклова.

«Я считаю, такие проекты помогают привить детям любовь к точным наукам, развивают любознательность и способности школьников. И сегодня мы гордимся успехами воспитанников РЕМШ», - сказал Мурат Кумпилов.

Руководитель региона отдельно остановился на вопросе, связанном с преподаванием адыгейского языка в школах республики.

«Считаю важным обеспечить преподавание адыгейского языка, являющегося государственным языком Республики Адыгея, на должном уровне. Этот вопрос очень серьезный и требует к себе особого внимания», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

По информации министра образования и науки РА Анзаура Керашева, в настоящее время готовятся на федеральном уровне проекты изменений в нормативные правовые акты. На региональном уровне предстоит активная работа по разработке современных учебников и учебных пособий.