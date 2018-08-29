2018-08-29T12:37:44+03:00
Карта Кубани

В Адыгее уделят внимание кадетским и инженерным классам

Один из них появится в Майкопе на базе Лицея № 8
Иван ЕГОРОВ
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На Республиканском августовском педсовете, прошедшем с участием Главы РА Мурата Кумпилова, руководством министерства образования и науки республики была озвучена информация о создании в Майкопе на базе Лицея № 8 кадетского профильного класса.

«Практика создания кадетских классов и учебных заведений успешно зарекомендовала себя по всей стране в качестве площадки, где осознанно делается выбор будущей профессии. Мы должны перенимать передовой опыт и практики в этом направлении», - сказал Мурат Кумпилов.

Также было отмечено, что в Лицее №34 будет продолжено обучение в инженерных классах в рамках сетевого взаимодействия с МГТУ. Сегодня в лицее эта работа продолжается в статусе региональной инновационной площадки. Министерство предложило ознакомить с проектом все районы и, в целях популяризации инженерного образования, принять меры по его внедрению.

Следует отметить, что в этом году конкурс на наиболее популярные инженерно-технические специальности в Майкопский государственный технологический университет вырос с 4 человек на место в 2017 году до 5 человек на место в 2018 году.

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