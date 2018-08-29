За 2018 год в экономику Адыгеи планируют привлечь 24 млрд. рублей инвестиций

СЕГОДНЯ 12:42 2018-08-29T12:45:31+03:00

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Вопросы привлечения инвестиций и совершенствования законодательства в этой сфере обсуждались на заседании Кабинета министров РА под председательством Главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

По данным Минэкономразвития и торговли РА, в 1 квартале 2018 года инвестиции в основной капитал (по полному кругу) в Адыгее составили почти 2 млрд. рублей – показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 125 млн. рублей.

В настоящее время в республике с 19 организациями подписаны различные соглашения по реализации инвестиционных проектов. Оценочно ожидается сохранение объема инвестиций на уровне 2017 года, когда был достигнут исторический максимум значения инвестиций в сумме 22,9 млрд. рублей с темпом 107,4 %. В сопоставимых ценах это составит 24 млрд. рублей.

«Рост инвестиций означает для республики дополнительные налоговые доходы в бюджет, новые рабочие места, развитие экономики. А это, в свою очередь, основа для реализации социальных программ, повышения качества жизни наших граждан. Данному направлению нужно уделять самое пристальное внимание. Отраслевые министры, главы муниципалитетов анализируйте показатели социально-экономического развития, изучайте причины отрицательной динамики на предприятиях и помогайте в их устранении», - отметил Мурат Кумпилов.

Министр экономического развития и торговли РА Олег Топоров сообщил, что работа по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в регионе продолжается. В настоящее время внедряются Целевые модели регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата в субъектах России. Ведётся активная работа по подготовке к инвестиционному форуму «ИНВЕСТИНАДЫГЕЯ», где инвесторы смогут познакомиться с потенциалом республики и провести переговоры по реализации различных бизнес-проектов.

Фото: пресс-служба РА

Глава республики поручил профильному ведомству продолжить работу по совершенствованию инвестиционного законодательства, динамичному развитию промышленного сектора, созданию в республике Экспортного центра, участию республики в реализации мероприятий нацпроектов и программ, проведению форумов.

Выполнение этих задач направлено на достижение национальных целей развития, поставленных в новом майском указе Президента РФ, а также будет способствовать обеспечению роста экономики Адыгеи, который в 2018 году ожидается на уровне 102,4% при среднероссийском темпе – 101,9%.