После публикации в «Комсомолке» в Адыгее построили дорогу к школе

СЕГОДНЯ 15:09 2018-08-29T16:38:34+03:00

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Уже 1 сентября ребята из поселка Яблоновского и Новая Адыгея, что в Тахтамукайском районе пойдут в школу, каких в республике больше нет. Построена она по современным стандартам по самым новейшим технологиям. Здесь есть все, о чем школьники только могли мечтать – напичканные современной техникой классы, удобные парты и стулья, библиотечно–информационный центр, зоны отдыха, просторный актовый зал на 592 места. Есть даже фотостудия, комнаты отдыха, тренажерный зал (помимо спортзалов), швейные, столярные, слесарные мастерские. Детвора также сможет заниматься здесь конструированием и моделированием. Родители школьников очень ждали открытия этого общеобразовательного центра. Беспокоились только об одном – как дети будут добираться до обители знаний. Ведь школа построена в чистом поле и когда возводилась, к ней вела лишь оживленная магистраль. Соответственно, никаких тротуаров и пешеходных переходов нет. Да и с новых микрорайонов учебному заведению не вели никакие проезжие части.

Новая школа, которая распахнет двери уже 1 сентябряФото: Ольга СУХОВА

Еще в марте родители школьников пожаловались в «Комсомолку», что детям придется добираться к зданию сначала полями, а потом - по обочине существующей дороги. А местные чиновники на вопросы о новой трассе ответили им так: «Давайте снесем эту школу и забудем обо всех проблемах. Нет школы - нет проблем. И все счастливы от их отсутствия, переживать будет не о чем».

И вот, после мартовской публикации на сайте «КП»-Кубань», власти Адыгеи решили этот вопрос, который так беспокоил жителей Тахтамукайского района. Причем решили за месяц!

- В двадцатых числах июля решили все вопросы с проектом, и началась стройка. И к 25 августа дорога уже была готова, - рассказал сайту «КП»-Кубань» замглавы поселка Яблоновского Заур Тлеуж. – Протяженность ее - 1280 метров, дорогая – двухполосная, по одной в каждом направлении. На всем ее протяжении есть тротуар, установлены столбы освещения с энергосберегающими лампами. А по обочинам установлены ограждения, чтобы дети не выбегала на проезжую часть. Связывает она улицу Шоссейную и Северную дамбу.

А еще она связывает центр Новой Адыгеи с микрорайоном, который в народе называют Петуховкой. А обошлась новая дорога республиканскому бюджету в 45 млн рублей.