Эхо войны: на Кубани нашли могилу расстрелянной в 1942 году школьницы
В августе 1942 в станицу Темиргоевская Курганинского района вошли немецкие войска, немногочисленное население собрали на центральной площади. На немецком языке сообщили, что расстреляют всех евреев, партизанов и коммунистов.
- Мне тогда шесть лет было, но эту историю я помню. Они не разбирались, кто есть кто, спрашивали: ты юда? (так в то время называли евреев), кто по незнанию отвечал да, того расстреливали на месте, - рассказала «Комсомольской правде - Кубань» Людмила Шагиморданова (Кожевникова).
Деревянный крест откапали в горе мусора
В тот день на площади остались навечно больше 10 человек. Среди них мальчик лет 13 и Лиза Быкова 16 лет отроду.
- Мальчишка тот никак не еврей, его отец армянин. Пацан весь в него был - темненький такой, красивый очень. Его сразу расстреляли, а Лиза заступаться за него стала, спрашивать у гестаповцев: мол, за что? Недолго думая, в девочку немцы выпустили несколько пуль. Она погибла, - вспоминает Людмила Спиридоновна.
Об этой истории женщина помнила всегда, а два года назад приехала из Ставрополя в родную станицу, что бы памятник родителям новый поставить, да и с крестным сыном наткнулась на лежащий на земле крест и холмик, а на табличке написано «Быкова Анастасия Уваровна. Убита немцами».
- Мы с крестником моим Сережей решили, что надо поставить нормальный памятник девочке, стали обращаться к властям, но толку ноль. Два года уже бьемся, - говорит женщина.
На могилке Настеньки за это время появилась лишь свежая табличка, ее сделала местная жительница. А вот надгробного камня у холмика так и не появилось.
- В этом году будет установлена мемориальная таблица. Мы провели собрание, решили, что памятник обязательно будет установлен в следующем году. Сейчас за могилой ухаживают волонтеры. Директору музея дано задание, что бы найти родственников убитой девочки, - рассказала «Комсомольской правде - Кубань» заместитель главы Темиргоевского сельского поселения Курганинского района Инна Загорулько.
Обещания поставить памятник Сергей Периков слышит уже не первый год и не понимает, что же в этом сложного.
- Там же фермеров много, могли бы и помочь финансово, там надо дорожку расчистить, день работы, я и сам готов там весь мусор убрать, - говорит станичник.
Кстати работники музея не сидят, сложив руки, недавно в архиве нашли фотографии Насти, выяснили, что рядом захоронены ее родители. Но вот данных о родственниках семьи нет. Но они надеются, что потомки семьи Быковых из Темиргоевской где-то есть.
Девочку расстреляли на глазах у соседей. Фото: Темиргоевский КДЦ МАУК
Директор музея сообщила и радостную новость. Памятник может появиться в ближайшее время, так решили фермеры. Они готовы взять все расходы на себя.
«Комсомольская правда» - Кубань» обращается ко всем, кто располагает хоть какой-нибудь информацией о расстрелянной фашистами девочке, возможно вы слышали историю от своих бабушек и дедушек, звоните по телефонам 89086898008 (WhatsApp, Viber, Telegram) или 8(861) 992-7992.
Темиргоевский КДЦ МАУК