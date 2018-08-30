Кубанский казачий хор впервые выступит на гандбольном матче

СЕГОДНЯ 11:05 2018-08-30T11:07:12+03:00

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31 августа в краснодарском Дворце спорта «Олимп» матчем «Кубань» - «Ростов-Дон» откроется новый гандбольный сезон. И начнется борьба за Суперкубок России по гандболу среди женских команд. Между прочим, этот турнир впервые пройдет в столице Кубани.

Гандбольный клуб «Кубань» на первый матч сезона приглашает болельщиков совершенно бесплатно.

На церемонии открытия выступит легендарный Кубанский казачий хор. Артисты нашли время в своем плотном гастрольном графике, чтобы впервые спеть на гандбольном матче.

- Прославленный творческий коллектив, который в этом году отмечает свое 207-летие, с радостью ответил на наше приглашение открыть матч за Суперкубок России, - рассказали «КП» в пресс-службе гандбольного клуба «Кубань». - Артисты исполнят несколько песен, включая гимн России.

31 августа, 18:30

Краснодар, ДС «Олимп», ул. Береговая, 144.

Вход - свободный.

0+

НЕ ПРОПУСТИ

«Мастер и Маргарита»

На краснодарской сцене балет-фантасмагория «Мастер и Маргарита» был поставлен не так давно. Его премьера прошла два года назад, и с тех пор театралы с нетерпением ждут знаменитую постановку по одноименному роману М. А. Булгакова.

- Наш спектакль перечеркнет все привычные представления о зрительном зале и пространстве сцены, все границы потеряют смысл и даже условность и сольются в единый мир культового булгаковского романа и его героев, артистов и зрителей, кресел и декораций, - рассказывают в Музыкальном театре.

4 - 5 сентября, 18:30,

Краснодар, Музыкальный театр, ул. Красная, 44.

Цена билетов: 200 - 1200 рублей.

16+

КСТАТИ

Билеты на «Новогоднюю фантазию» уже начали продавать

В этом году детвору ждет «Страна волшебных сновидений, или Большие приключения маленькой Елочки».

Вы не поверите, но уже сейчас можно купить билеты на главную кубанскую елку - «Новогоднюю фантазию». Их специально начали продавать так рано, чтобы не было ажиотажа у касс. Приобрести можно как во Дворце искусств «Премьера», так и на сайте творческого объединения.

В этом году кубанскую ребятню ждет уже 25-я по счету «Новогодняя фантазия». И называется она «Страна волшебных сновидений, или Большие приключения маленькой Елочки».

Именно маленькая Елочка отправится в Страну волшебных сновидений, чтобы узнать свою судьбу и загадать желание. И попадет по дороге в невероятные приключения.

16 - 30 декабря, 2 - 5 января, в 10:00, 13:00 и 16:00

Краснодар, Ддворец искусств «Премьера», ул. Стасова, 175.

Цена билетов: 300 - 450 рублей.

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В ТЕАТР С РЕБЕНКОМ

К юным зрителям прилетят «Гуси-лебеди»

Сказка очень понравится детворе.

Этот спектакль показывает, что истинная красота - это то, к чему труд и руки человеческие приложены.

- В этой сказке-путешествии будут встречи и с Бабой-ягой, и с задорным Лешим, с добрыми Печкой, Яблонькой и другими персонажами, - говорят в Новом театре кукол Краснодара. - А яркие расписные декорации, выразительные куклы, народная музыка в современной оригинальной обработке - это и многое другое не оставит зрителей равнодушными.

8 сентября, 11:00,

Краснодар, Новый театр кукол, ул. Ставропольская, 130.

Цена билетов: 250 рублей.

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