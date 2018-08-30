Кубанский казачий хор впервые выступит на гандбольном матче
31 августа в краснодарском Дворце спорта «Олимп» матчем «Кубань» - «Ростов-Дон» откроется новый гандбольный сезон. И начнется борьба за Суперкубок России по гандболу среди женских команд. Между прочим, этот турнир впервые пройдет в столице Кубани.
Гандбольный клуб «Кубань» на первый матч сезона приглашает болельщиков совершенно бесплатно.
На церемонии открытия выступит легендарный Кубанский казачий хор. Артисты нашли время в своем плотном гастрольном графике, чтобы впервые спеть на гандбольном матче.
- Прославленный творческий коллектив, который в этом году отмечает свое 207-летие, с радостью ответил на наше приглашение открыть матч за Суперкубок России, - рассказали «КП» в пресс-службе гандбольного клуба «Кубань». - Артисты исполнят несколько песен, включая гимн России.
31 августа, 18:30
Краснодар, ДС «Олимп», ул. Береговая, 144.
Вход - свободный.
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НЕ ПРОПУСТИ
«Мастер и Маргарита»
На краснодарской сцене балет-фантасмагория «Мастер и Маргарита» был поставлен не так давно. Его премьера прошла два года назад, и с тех пор театралы с нетерпением ждут знаменитую постановку по одноименному роману М. А. Булгакова.
- Наш спектакль перечеркнет все привычные представления о зрительном зале и пространстве сцены, все границы потеряют смысл и даже условность и сольются в единый мир культового булгаковского романа и его героев, артистов и зрителей, кресел и декораций, - рассказывают в Музыкальном театре.
4 - 5 сентября, 18:30,
Краснодар, Музыкальный театр, ул. Красная, 44.
Цена билетов: 200 - 1200 рублей.
16+
КСТАТИ
Билеты на «Новогоднюю фантазию» уже начали продавать
В этом году детвору ждет «Страна волшебных сновидений, или Большие приключения маленькой Елочки».
Вы не поверите, но уже сейчас можно купить билеты на главную кубанскую елку - «Новогоднюю фантазию». Их специально начали продавать так рано, чтобы не было ажиотажа у касс. Приобрести можно как во Дворце искусств «Премьера», так и на сайте творческого объединения.
В этом году кубанскую ребятню ждет уже 25-я по счету «Новогодняя фантазия». И называется она «Страна волшебных сновидений, или Большие приключения маленькой Елочки».
Именно маленькая Елочка отправится в Страну волшебных сновидений, чтобы узнать свою судьбу и загадать желание. И попадет по дороге в невероятные приключения.
16 - 30 декабря, 2 - 5 января, в 10:00, 13:00 и 16:00
Краснодар, Ддворец искусств «Премьера», ул. Стасова, 175.
Цена билетов: 300 - 450 рублей.
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В ТЕАТР С РЕБЕНКОМ
К юным зрителям прилетят «Гуси-лебеди»
Сказка очень понравится детворе.
Этот спектакль показывает, что истинная красота - это то, к чему труд и руки человеческие приложены.
- В этой сказке-путешествии будут встречи и с Бабой-ягой, и с задорным Лешим, с добрыми Печкой, Яблонькой и другими персонажами, - говорят в Новом театре кукол Краснодара. - А яркие расписные декорации, выразительные куклы, народная музыка в современной оригинальной обработке - это и многое другое не оставит зрителей равнодушными.
8 сентября, 11:00,
Краснодар, Новый театр кукол, ул. Ставропольская, 130.
Цена билетов: 250 рублей.
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