1 сентября 2018 на Кубани: пять новых школ и 22 первых класса в одной из них

СЕГОДНЯ 18:12 2018-08-30T18:34:44+03:00

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Каникулы закончились! 1 сентября снова в школу. В этом году на Кубани за парты сядут 650 тысяч школьников. 70 тысяч из них – первоклашки.

А вот об одной школе Краснодарского края и вовсе говорят за пределами региона. Дело в том, что по количеству первых классов она - единственная в стране. Находится учебное заведение в микрорайоне Губернский, здесь 1 сентября школа впервые распахнет двери для учеников. Ее построили в этом году, и рассчитана обитель знаний на 1550 человек. А 1 классов здесь аж 22!

- Это абсолютный рекорд не только для края, но и страны, - пояснили в администрации Краснодарского края. – Всего же в Краснодаре 16 тысяч первоклашек. А в общей сложности в школы города пойдут больше 135 тысяч ребят. Если сравнивать эти данные с прошлым годом, то в этот раз учеников больше на 10 000 человек. Увеличилось количество учеников и в целом по региону. Школьников стало на 20 тысяч больше. В этом году в крае будет дополнительно введено еще 8 520 мест. 5 320 мест - за счет строительства и реконструкции. Еще 3200 – за счет приобретения и капремонта учебных заведений.

Но школа в Губернском – не единственная, которая впервые откроется 1 сентября. Всего в крае в День знаний распахнут двери пять новых учебных заведений: в хуторе Ленина, что под Краснодаром, в Северском и Туапсинском районах.

До конца года новые школы появятся еще в Краснодаре, Армавире, Новороссийске, Сочи, Славянском районе.