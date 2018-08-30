Как кубанцам получить второе гражданство

СЕГОДНЯ 14:19 2018-08-30T14:20:59+03:00

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Сегодня правительства многих стран применяют такой способ привлечения иностранных капиталов как гражданство за инвестиции. Это реализация программ, когда иностранцы делают значительные финансовые вложения в экономику страны, а взамен получают ее паспорт. Сюда относятся:

покупка недвижимости;

вливания финансов в национальные местные банки;

целевые вклады в развитие какой-либо внутренней отрасли.

В результате иностранцы получают полноценные права гражданина этой страны. Такие программы предоставляются в ряде стран Европы, Карибского Бассейна и Океании.

Как получить гражданство за инвестиции?

Второе гражданство – это популярная традиция в среде знаменитых и состоятельных людей. Так, например, двойное гражданство имеет основатель «В контакте» и Telegram Павел Дуров. А среди влиятельных политиков и бизнесменов на пространстве СНГ второе гражданство есть чуть ли не у каждого третьего.

Второй паспорт открывает безвизовый въезд в 100-150 государств, включая Великобританию и ЕС. С ним также проще открыть долгосрочные визы в Канаду и США. В большинстве случаев заявитель получает вид на жительство, и лишь через некоторое время – гражданство. Так, в Европе ПМЖ можно получить через 5 лет с момента вложения капитала.

Президент компании «Второй паспорт» Юрий Моша

Какая цена ВНЖ и паспорта Европы?

В Европе ВНЖ и гражданство за инвестиции выдают такие страны как Мальта, Болгария, Кипр и Португалия. Так на Мальте, чтобы подать заявку на ПМЖ, достаточно приобрести гособлигации на сумму от 250 000 евро, арендовать недвижимость за 10 000 евро/в год или купить ее по цене от 270 000 евро. Срок оформления статуса – до 5 месяцев.

В Португалии для ВНЖ нужно вложиться в покупку недвижимости от 350 000 евро. Оформление ВНЖ занимает 4-7 месяцев. В то же время, стоимость получения европейского паспорта обойдется гораздо дороже, чем ВНЖ.

Наиболее популярные направления – Мальта и Кипр. Это не удивительно – так как эти государства предоставляют наиболее комфортные условия за относительно небольшие вливания финансов.

Так, мальтийский паспорт предоставляет его хозяину возможности получать визу или въезжать без визы в 167 стран мира (США, ЕС, Великобритания, Австралия и др.). Также с ним человек получает все права граждан Евросоюза – право на учебу, работу, налоговые преференции, ведение бизнеса. Процесс получения ПМЖ в Мальте строго конфиденциален, и претендент при этом не обязан находиться в этой стране.

Гражданство за инвестиции в Карибском Бассейне: дешевле и проще

Весьма популярны среди иностранных инвесторов карибские страны - Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуда, Доминика и др. Получить паспорт в этих странах гораздо проще и дешевле, чем в Европе. А ужесточение конкуренции между этими государствами приводит к корректировке правительствами программ, делая их доступнее.

Гражданство Сент-Китс и Невис

За 30 лет работы программы паспорта этой страны получило более 11 тысяч людей. Преимущества паспорта Сент-Китс и Невис – безвизовый въезд в более чем 150 государств, налоговые преференции и строгая конфиденциальность второго гражданства.

Один из наиболее популярных вариантов получения гражданства здесь – покупка недвижимости. Что подразумевает вложение 400 000 долларов + дополнительные сборы.

Гражданство Сент-Люсии

Здесь с 2018 года сняли ограничения на число выданных паспортов (ранее – 500 штук в год). А также отменили необходимость декларировать наличие у претендентов не менее 3 млн. долларов и необходимость посещения страны, чтобы получить паспорт.

Кроме того, здесь одно из самых дешевых гражданств за инвестиции – $100 тысяч для одного человека и $190 тысяч – для семьи до 4-х человек. Процедура получения ПМЖ занимает до 3-х месяцев, а с паспортом можно въезжать без визы в 130 государств.

Гражданство Доминики

Процедура получения второго паспорта в Содружестве Доминика также упростилась, но еще в 2016 году. Так, снизились платежи за несовершеннолетних детей и взрослых иждивенцев, внесенных в заявку. Если до 2016 года за первых надо было платить по $25 тыс., а за вторых по $50 тыс. за каждого, то теперь эта сумма всего $20 тыс. Что касается минимальных инвестиций – то они начинаются от $100 тысяч (пожертвование) до $200 тысяч (недвижимость).

Гражданство Антигуа и Барбуда

Стоимость гражданства за инвестиции в Антигуа колеблется от $100 тысяч (пожертвование) до $400 тысяч (покупка недвижимости). Процедура оформления паспорта занимает от 3 до 5 месяцев, а с паспортом можно в безвизовом режиме ездить в более чем 130 стран, включая Великобританию и ЕС. С недавних пор в стране появилась возможность приобрести статус налогового резидента.

Но для этого требуется соответствовать ряду условий:

приобрести или арендовать недвижимость на Антигуа для постоянного места жительства;

подтвердить доход от $100 тысяч в год;

пребывать на территории страны не менее 30 дней в году;

платить ежегодный налог $20 тысяч.

При соблюдении условий Вам могут предоставить сертификат постоянного резидента Антигуа и ИНН, что открывает широкие налоговые преимущества. Антигуа – единственная страна на Карибах, имеющая такое предложение.

Заключение

Гражданство за инвестиции – достаточно быстрый и простой способ получить второй паспорт. Но такие программы подходят только для узкого круга состоятельных лиц. Даже минимальная сумма получения ПМЖ в Доминике в $100 000 для большинства жителей постсоветских стран покажется фантастической.

Но экономическая миграция всегда в спросе, а конкуренция между государствами по привлечению инвестиций все больше растет. Это может привести к пересмотру условий программ и снижению суммы инвестиций, делая такой способ получения второго гражданства более доступным.

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