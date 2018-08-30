На Кубани Иосиф Кобзон посадил первый куст калиновой аллеи

СЕГОДНЯ 15:26 2018-08-30T15:26:13+03:00

Певец приезжал в Курганинский район и даже спел вместе с его главой [фото]

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Сегодня пришла печальная новость - на 80 году жизни скончался Иосиф Кобзон. Золотой голос СССР и России - на его песнях росли поколения. Иосиф Давыдович последнее время тяжело болел. Онкологическое заболевание у него нашли еще в 2005 году, с тех пор он перенес несколько операций и курсов химиотерапии.

В 2003 году Иосиф Кобзон приезжал на фестиваль в Курганинский район Краснодарского края. Он тогда был президентом фестиваля искусств «Кинотаврик».

- Хотя на Иосифе Давыдовиче и было много грима, выглядел потрясающе - в черном дорогом костюме, белой рубашке. Он много улыбался и никому не отказывал в автографах и песнях, - рассказывают в администрации Курганинского района. - Тогда главой района был Александр Галенко, он Иосифа Кобзона и сопровождал везде. Когда артист ехал к нам в город, он заглянул в несколько станиц - местные встречали его с хлебом, солью и песнями. Это было очень душевно.

Певец много фотографировался с детворой. Фото: исторический музей Курганинска

В трех школах станицы Петропавловской как узнали, что едет известный певец, обзвонили всех учеников (были весенние каникулы, ребятня сидела дома), мол, Иосиф Кобзон едет! Самих школьников было мало, пришли в основном их родители, бабушки с дедушками - те люди, которые выросли на песнях Кобзона. Собрались все на площадке у местного кафе, был 2003 год. Была среди встречающих и девятиклассница местной школы Ирина Каморная. Девочка вручала знаменитости каравай. Она до сих пор помнит каждую минуту той встречи.

В районе тепло встретили знаменитого артиста. Фото: исторический музей Курганинска

- Пирог испекли в школьной столовой, и я очень волновалась, когда вручала его Иосифу Кобзону, - рассказывает сайту «КП»-Кубань» Ирина (ей сейчас уже 31 год). - Нас, детей, было не очень много, в основном все взрослые. Его все обступили, автографы брали. А я, когда вручала ему каравай, сказала: «Это вам от нашей маленькой школы!». А Кобзон добавил: «Маленький сюрприз».

Тогда же станичники и затянули песню «Надежда». Иосиф Кобзон слушал и поглядывал в сторону главы района, которые везде сопровождал певца.

Всем желающий артист раздавал автографы. Фото: исторический музей Курганинска

- Ты чего не поешь? Слов не знаешь? Давай вместе, - обратился к чиновнику Иосиф Давыдович и уже оба затянули знаменитые куплеты.

А уже когда приехал в райцентр — благодарил жителей района за теплый прием.

- Вы растрогали меня своим гостеприимством, - уже со сцены фестиваля сказал Кобзон. - Еще только подъезжая к вашему району, мы уже ощутили тепло и солнце курганинской земли. И может быть, у вас нет больших театров, кинотеатров, клубов и дискотек, зато у вас есть то, чего многие не имеют — душевная простота, физическое и нравственное здоровье.

В Курганинске певец много рассказывал о своих внучках. И ребята из центра детского творчества даже передали для них несколько мягких игрушек, которые сами сделали. А еще заглянул в местный храм, где поставил несколько свечек.

Иосиф Кобзон ставит свечки в курганинском храме. Фото: исторический музей Курганинска

- За здравие своих внучек, - шепнул тогда батюшке певец.

А еще артист был в числе первых, кто заложил аллею калин в Курганинске. После него кусты сажали уже Валерий Баринов, Светлана Светличная, Александр Раппопорт, Лидия Федосеева-Шукшина и многие другие знаменитости, приезжавшие в Курганинский район.

Иосиф Кобзон сажает куст калины в Курганинске. Фото: исторический музей Курганинска

- У нас перед кинотеатром «Победа» эта аллея уже большая, а первую калину посадил сам Иосиф Кобзон, - рассказывает директор исторического музея Курганинска Елена Гончарова. - Аллею заложили в пятидесятую годовщину съемок фильма «Кубанские казаки». Там ведь пели «Ой, цветет калина». Вот мы и сделали целую аллею из этих кустов. Да и этот знаменитый фильм ведь у нас в городе снимали. И главная героиня фильма Клара Лучко тоже посадила куст калины у нас. Я когда прохожу мимо этой аллеи, всегда вспоминаю, как одну из них Кобзон посадил. Это было событие для города! Многие жители пришли, чтобы посмотреть на Кобзона. Очень печальная новость, что этого легендарного певца больше нет с нами.

ИНТЕРВЬЮ

Иосиф Кобзон: Я никогда не надеваю награды. С Золотыми Звездами хожу только в Кремль и в «Комсомолку»

Об этом великий певец и политик рассказал в видеоинтервью нашему корреспонденту (подробности)

Иосиф Кобзон: Пел для Сталина, Хрущева и Брежнева. Но не для Горбачева

...Это интервью мы готовили несколько месяцев - с тех пор, как еще в мае великий певец вот уже девятый раз (начиная с 2008-го) приезжал к нам на Радио «Комсомольская правда» (подробности)

ВОСПОМИНАНИЯ

Как Иосиф Кобзон приехал из больницы в «Комсомолку»

Дело было в октябре 1998 года, когда бывшие комсомольцы, а бывшими они, как известно, не бывают, широко отмечали 80-летие ВЛКСМ. В «Комсомолке» тоже решили отметить – достойно, но в меру камерно, в стилистике традиционных «землянок». То есть сугубо аскетично: из напитков только водка из металлических фляжек, из закуски – вареная картошка, черный хлеб, сало и соленые огурцы (подробности)