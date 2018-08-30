Краснодар – Локомотив 1 сентября 2018: Прогноз на матч 6 тура чемпионата России по футболу

СЕГОДНЯ 21:21 2018-08-30T21:32:39+03:00

Прогноз на матч 6 тура чемпионата России по футболу Краснодар - Локомотив. Встреча состоится 1 сентября 2018 года в 19:00 на стадионе «Краснодар»

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Противостояние московского “Локомотива” и “Краснодара” в этом сезоне как никогда интересно. “Железнодорожники” приезжают на юг в статусе чемпионов России, а на острие атаки у гостей выйдет Федор Смолов - лучший бомбардир в истории “горожан” и в совсем недавнем прошлом капитан “Краснодара”.

К этой встрече команды подходят на соседних позициях. “Краснодар” после пяти туров, имея в багаже семь очков, располагается на шестой строчке таблицы. “Локомотив” с восемью турнирными баллами занимает пятое место.

Последняя встреча между соперниками состоялась в конце апреля. Тогда команда Мурада Мусаева со счетом 2:0 обыграла будущего чемпиона. Дублем за “горожан” отметился Федор Смолов.

История противостояния “Краснодара” и “Локомотива” насчитывает 14 матчей. В этих играх “быки” отпраздновали успех 4 раза, 9 раз уступили, еще 1 игра завершилась вничью. Общая разница мячей в противостоянии – 24:16 в пользу москвичей.

Обе команды пока не показывают своей лучшей игры. “Локомотив” испытывает трудности в атаке и в пяти матчах забил всего три мяча, а “горожане”, напротив, не блещут в обороне и пока пропускают в каждой игре. Нас ждет интересный матч равных соперников.

Для “Краснодара” этот матч станет вторым в сезоне на домашней арене. В четвертом туре “быки” здорово играли, но потерпели нелогичное поражение от “Спартака”. В этот раз команда Мурада Мусаева должна улучшить реализацию своих моментов.

Прогноз «КП» на матч 6 тура чемпионата России по футболу Краснодар - Локомотив - обе команды забьют, победа Краснодара со счетом 2:1 . Очень вероятно состоится гол Федора Смолова.

Букмекеры считают шансы “Краснодара” на победу выше, чем у “Локомотива”. Коэффициент на победу хозяев поля - 2,5, на успех “железнодорожников” - 3,2, на ничью - 3.