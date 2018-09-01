Краснодар - Локомотив 1 сентября 2018: Прямая онлайн-трансляция 6 тура чемпионата России по футболу

СЕГОДНЯ 13:25 2018-09-01T13:33:19+03:00

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Один из главных матчей 6 тура Российской Премьер-лиги состоится 1 сентября в Краснодаре. “Горожане” принимают московский “Локомотив”. Главная интрига - забьет ли Федор Смолов своей бывшей команде, и как его встретит публика.

В первых двух турах нынешнего чемпионата нападающий был капитаном “Краснодара”, а теперь он на острие атаки “железнодорожников”.

Статистика личных встреч Краснодар - Локомотив 1 сентября 2018

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 2:0. И именно Федор Смолов дважды огорчил москвичей в апрельском матче на стадионе “Краснодар”.

История противостояния “Краснодара” и “Локомотива” насчитывает 14 матчей. В этих играх “быки” отпраздновали успех 4 раза, 9 раз уступили, еще 1 игра завершилась вничью. Общая разница мячей в противостоянии – 24:16 в пользу москвичей.

Прогноз «КП» на матч Краснодар – Локомотив

Составы команд

Дисквалифицированных в составе “Локомотива” нет, о травмированных информации не имеется. У “Краснодара” не сыграют дисквалифицированный Ари и продолжающий восстановление Сергей Петров.

Трансляция матча Краснодар - Локомотив 1 сентября 2018

Трансляция матча Краснодар - Локомотив 1 сентября 2018 года состоится в прямом эфире на спутниковом канале МатчПРЕМЬЕР в 18:30 по московскому времени.