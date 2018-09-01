В новой школе от «ЮСИ» в Краснодаре прозвенел первый звонок

СЕГОДНЯ 16:39 2018-09-01T17:14:42+03:00

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1 сентября в новой краснодарской школе, построенной группой компаний «ЮгСтройИнвест» состоялось торжественное открытие. Именно сегодня для школьников начинается не только новый учебный год, но и знакомство с новейшим учебным заведением.

«Сегодня в микрорайоне открывается новая, современная школа, оснащенная на 100 процентов – рассказывает директор школы, Оксана Грушко.– Здесь дети смогут получить качественное образование. Большое спасибо застройщику, и побольше бы таких школ нашему городу».

Фото: пресс-служба компании «ЮгСтройИнвест»

Строительством школы занималась группа компаний, известная на всю страну – «ЮгСтройИнвест». На сегодняшний день застройщик работает в трех субъектах России: строит жилые дома, а также заботится о будущих жильцах, создавая всю необходимую инфраструктуру, возводит социальные объекты. От лица компании-застройщика школьников поздравил директор краснодарского офиса, Алексей Павлов: «От лица генерального директора Юрия Ивановича Иванова и от всего коллектива группы компаний «ЮгСтройИнвест» поздравляю Вас с Днем Знаний! Очень приятно сегодня видеть ваши счастливые лица и горящие глаза. Эта новая красивая школа для вас! Мы сделали школу самой современной и оснащенной. Пусть школьные годы, которые пролетят здесь, запомнятся вам, как самые лучшие». Также от группы компаний он вручил школе подарочный сертификат на 1,5 миллиона рублей. Его смогут использовать на нужды школы и установить кондиционеры во всех помещениях.

Фото: пресс-служба компании «ЮгСтройИнвест»

Помимо современной школы, жители «Губернского» получили в подарок от застройщика новую остановку общественного транспорта с благоустроенным сквером и арт-объектом. «Школа была очень нужна этому району, – делится мама первоклассника Анна Никитина. – Спасибо застройщику за школу и детские сады. Уверены, что это позволит нашим детям спокойно учиться, получать знания и не думать о лишних сложностях».

В преддверии года школу посетил Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что учебное заведение задало высокую планку всей образовательной системе Кубани. Здесь есть и оснащенные по последнему слову техники кабинеты и лаборатории, 3 современных спортзала, творческие мастерские, а также хореографический зал. Большой стадион с натуральным покрытием, оборудованный тренажерный зал и уютная, облагороженная территория. Актовый зал оснащен гримерными и режиссерскими комнатами. Системе безопасности также уделено большое внимание: в новой школе установлены 140 камер видеонаблюдения и система смс-оповещения для родителей.

«ЮгСтройИнвест» занимает 4 место в рейтинге застройщиков России. Высокой оценки и всеобщего признания компания была удостоена благодаря передовым стандартам строительства. Традиция возводить социальные объекты вместе с жилыми домами и в дальнейшем будет только укрепляться. Уже в следующем году планируется возвести современный детский сад на 300 мест с ясельными группами.