«Закончу учиться, стану военным»: в единственной в стране юнармейской школе отметили День знаний

СЕГОДНЯ 18:56 2018-09-01T19:31:48+03:00

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- Я еще точно не решил, кем стану, когда закончу школу, но в армию точно пойду, - десятилетний Костя Иващенко - самый младший юнармеец в школе №3 Курганинска. 1 сентября он пошел в 5 класс, а минувшим летом вступил в ряды молодежного движения. Школа, в которой грызет гранит науки мальчик – тоже уникальная. В январе этого года все учебное заведение вступило во Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» - пока что больше ни одна школа в стране не может этим похвастаться.

Костя Иващенко пошел в пятый класс в форме юнармейцаФото: Ольга СУХОВА

- Мы очень гордимся тем, что именно наша школа – единственная в России, которая носит звание юнармейской, - говорит глава Курганинского района Андрей Ворушилин. Он приехал на торжественную линейку в учебное заведение, чтобы лично поздравить ребят с Днем знаний и вручить особо отличившимся юнармейцам дипломы за отличную работу. – Знаете, в третьей школе уделяют огромное внимание военно-патриотической работе, здесь создан свой клуб «Поиск», его ребята ездят на раскопки с поисковиками, участвуют в военных сборах, сотрудничают с бывшими военными. Здесь даже создан свой музей боевой славы. И потому, когда директор Геннадий Балаянц внес предложение, чтобы вся школа стала юнармейской, его поддержали на всех уровнях.

Глава Курганинского района Андрей Ворушилин вручает активистке юнармии дипломФото: Ольга СУХОВА

Курганинская школа №3 кроме того еще и носит звание героя Советского союза Ивана Серикова. Он родился в Курганинске, в годы Великой Отечественной войны командовал разведкой 691-го артиллерийского полка 237-й стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта. В числе первых форсировал Днепр. Он разведал все огневые точки противника и помог переправиться всему полку. А в сентябре 1943 года, когда один из расчётов батареи выбыл из строя, разведчик сам встал к орудию и сразился с врагом. За это его представили к высоким наградам – ордену Ленина, медали «Золотая Звезда» и званию Героя Советского Союза. Однако получить их не успел – в июле 1944 года погиб в бою.

Юнармейцы выводят первоклашекФото: Ольга СУХОВА

Работает в школе и военно-спортивный отряд имени Героя России Валерия Очеретного. Он тоже родился в этом городе, а учился именно в третьей школе. Когда окончил ее, поступил в танковое училище. Потом по распределению попал во Владикавказ, оттуда – в Чечню.

О подвиге Очеретного знает каждый ученик школы №3.

В январе 1995 года старлей Валерий Очеретный зачищал Грозный от боевиков. Его танк террористы обстреляли из гранатометов, машина была повреждена, но никто из экипажа не пострадал. Валерий продолжал давать наводки. А когда боевики вывели из строя еще один танк – с товарищами курганинского старлея, Очеретный бросился на помощь к ним. И вывел из-под огня экипаж. А через три дня танковый взвод Валерия уже спешил на выручку десантникам, которых боевики блокировали в одном из кварталов города. В том страшном бою танкисты израсходовали весь боезапас. Пополняли его под пулями противника. Пока солдаты загружали снаряды, Валерий стрелял по боевикам из пулемета, уничтожив с десяток сепаратистов. Когда танки уже были готовы к бою, снайпер выстрелил в Валерия. Рана оказалась смертельной. За мужество, проявленное в этом бою, Валерия Очеретного посмертно представили к званию Героя России.

Активисты армейского движения выносят знамя юнармииФото: Ольга СУХОВА

- Наша школа хоть и имеет звание юнармеской, в ряды этого движения вступили пока что только 20 ребят – отличники учебы, активисты военно-патриотической работы, - объясняет директор СОШ №3 Геннадий Балаянц. - Быть юнармейцем и носить форму движения – почетно, и это звание еще нужно заслужить.

Директор школы Геннадий Балаянц с ребятами из юнармии. Благодаря ему школа и получила статус юнармейскойФото: Ольга СУХОВА

Стать юным армейцем можно только по рекомендации старших товарищей. Пятиклассник Костя Иващенко успел проявить себя на спортивно-туристическом слете. Там он устроил показательные выступления с автоматом! И это в десять-то лет!

- Такие ребята очень нужны в юнармейском движении – отважные, смелые и очень умелые, - говорит руководитель курганинского отделения юнармии Алексей Кучеров. – И отрадно, что они учатся именно в школе №3.

В прошлом году из стен этой школы вышел и Александр Жигулин. Парень тоже вступил в ряды юнармейцев, сейчас он развивает движение на муниципальном уровне, но мечтает стать десантником.

- Мне уже восемнадцать, повестку в армию еще не получил, но уже сходил в военкомат, - говорит Саша. – После службы планирую поступать в рязанское училище ВДВ.

Александр на школьной линейке командовал отрядом юнармецев и принял новичков в ряды этого движения. Перед всей школой пятеро ребят – ученики 5 и 6 классов, торжественно приняли присягу на верность юнармии. Правда, пока что они носят камуфляж – форму юного армейца ребята получат только после того, как проявят себя на этом поприще. Берцы, брюки, футболку ребятам дарят в торжественной обстановке на крупных городских праздниках. Деньги на форму выделяются из районного бюджета, помогают иногда и местные депутаты. А вот вместо красного берета юнармейцы курганинской школы носят кубанку. Только в Краснодарском крае активистам разрешено надевать именно этот казачий головной убор.

Новички принимают присягуФото: Ольга СУХОВА

Кстати, несколько месяцев назад и десятилетний брат Александра Жигулина Илья тоже вступил в ряды юнармейцев. Правда, накануне Дня знаний подвернул ногу, и надевать фирменную красную футболку и светлые форменные брюки не стал – юнармеец должен ведь маршировать, а тут такая травма.

- В нашей семье прадед воевал в годы войны, дошел до Берлина, отец мальчиков служил в армии. Потому, когда старший сын – Саша, сказал, что планирует поступать в военный вуз, я не стала падать в обморок, - улыбается мама мальчишек Ольга Жигуленко. Она тоже пришла на торжественную линейку в школу. – Сейчас сын учится еще и в местном отделении ДОСААФ на военного водителя. Так что к поступлению в училище ВДВ практически готов!

Александр и Илья Жигулины - оба юнармейцыФото: Ольга СУХОВА

Берут в юнармейцы и девчонок – только самых смелых и отважных. Ученица 9 класса школы №3 – одна из таких. Таня Молчанова – активиста, она сама пришла в школьный военно-патриотический клуб и стала в нем лидером . Под ее руководством теперь проходят все районные слеты юных армейцев, она представляет свою школу, город и край на общероссийских форумах и съездах.

Таня Молчанова - активистка движения, она учится в 9 классеФото: Ольга СУХОВА

- После школы мечтаю стать военным психологом, - рассказывает о планах на будущее Таня. На праздничной линейке в школе она вместе с парнями маршировала, выносила знамя Победы и юнармии, а еще получила диплом за отличную работу.

Юнармейцы с директором школы Геннадием Балаянц и главой района Андреем ВоушилинымФото: Ольга СУХОВА

Сейчас у юных армейцев школы №3 Курганинска много дел – впереди день города и района, а 9 октября - 75-летие освобождения Кубани от фашистов и завершение битвы за Кавказ. К этим праздникам мальчишки и девчонки уже вовсю готовятся. Конечно, не без помощи директора школы Геннадия Балаянц. Заслуженный учитель Кубани помогает ребятам, направляет их на путь истинный и вместе с ними развивает школьный военно-патриотический клуб.