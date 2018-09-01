Обзор матча Краснодар - Локомотив 1 сентября 2018: счет, голы, статистика игроков

СЕГОДНЯ 20:55 2018-09-01T20:57:21+03:00

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Матч Краснодар - Локомотив стал центральной встречей субботнего расписания шестого тура Российской Премьер-лиги. Действующий чемпион страны приехал на юг с Федором Смоловым на острие атаки - экс-капитаном “горожан”.

Сам нападающий еще после игры с “Анжи”, где он забил свой первый гол за “железнодорожников”, рассказал, что матч против “Краснодара” будет для него особенным.

- Интересно, как встретят меня болельщики, - признался Федор.

Перед матчем он вышел на поле и оказался в окружении бывших одноклубников. Федор о чем-то с ними беседовал около 10 минут. Компания тепло общалась и часто смеялась.

В том, что именно Смолов выйдет в стартовом составе не было сомнений. “Краснодар” же выставил в атаку 19-летнего Ивана Игнатьева.

Теплого приема новый нападающий “Локо” не дождался. Первое же его появление на экране стадиона заставило публику неодобрительно гудеть.

Смолов в ответ после выхода на поле воздержался от приветственных аплодисментов.

Итоговый счет и голы

Краснодар - Локомотив - 2:1 (1:1). Голы: Вандерсон (39), Сулейманов (90+4) - Фернандеш (с пенальти, 33)

Статистика игроков

Краснодар: Крицюк, Спайич, Рамирес, Мартынович, Стоцкий, Каборе, Газинский (Сулейманов, 77), Мамаев (Шишкин, 82), Вандерсон (Куэва, 77), Классон, Игнатьев.

Локомотив: Гилерме, Рыбус, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Денисов, Крыховяк, Ал. Миранчук (Баринов, 76), Фернандеш, Фарфан (Эдер, 79), Смолов (Ан. Миранчук, 57).

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Предупреждения: Мамаев (53), Вандерсон (60), Спайич (67), Рамирес (87).

1 сентября. Краснодар. Стадион “Краснодар”. 25 714 зрителей (вмещает 34 350).

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

“Краснодар” начал матч довольно жестко. В борьбе за мяч “быки” не стеснялись фолить. Уже на третьей минуте на газоне лежать остался Федор Смолов и отхватил очередную порцию свиста с трибун. От любви до ненависти… К концу первой пятнадцитиминутки нападающий привык к гулу, который сопровождал любое его действие на поле.

Первый опасный момент “Локо” создал благодаря... арбитру. Безбородов помешал проходу Мамаева и мяч от судьи отскочил к игрокам “Локо”. Закончилась эта атака непростым для Крицюка ударом из-за пределов штрафной, но голкипер “горожан” выручил.

“Краснодар” тут же получил великолепный шанс. Газинский отдал отличную передачу на Ивана Игнатьева из центра поля, тот в касание перебрасывал покинувшего ворота Гилерме, но мяч чудом проскочил мимо дальней штанги.

Хозяева поля, казалось, перехватили инициативу, но пропустили первыми. Крыховяк получил свободное пространство и вышел на рандеву с Крицюком. Вратарь не успел дотянуться до мяча и снес полузащитника. Безбородов без сомнений указал на “точку”, игроки “Краснодара” сильно не протестовали.

Фернандеш легко развел снаряд и голкипера - 0:1 на 33-й минуте.

На ответ у “горожан” ушло шесть минут. Вандерсон и Газинский сыграли на коротке у входа в штрафную и бразилец выскочил к углу вратарской. Мяч перелетел через Гилерме - 1:1. Это первый гол “Краснодара” на домашнем стадионе в новом сезоне.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Словно по свистку на второй тайм в Краснодаре начался крепкий дождь. Самым ярким событием первой его половины стала замена Федора Смолова. Перед этим он затеял неплохую атаку на пару с Фарфаном, но после мощного, но неточного удара перуанца с угла вратарской нападающий рухнул на поле.

- Уноси! Уноси! - публика не жалела своего лучшего бомбардира в истории.

Юрий Семин не стал больше терпеть мучения Смолова и заменил его уже на 56-й минуте на Антона Миранчука. Федор ушел под свист, в ответ он лишь похлопал некогда родной публике.

После этого “Краснодар” начал серию атак, в которых главным действующими лицами стали Каборе и Вандерсон. Бразилец раз за разом то проникал в штрафную, то подавал, но мяч не шел в ворота. Штурм прервался выпадом “Локо”. Миранчук бил головой практически в упор, но Крицюк в невероятном броске вытянул этот мяч из-под штанги.

“Краснодар” не собирался удерживать ничью и больше проводил времени в атаке. На последние 15 минут в бой были брошены Куэва и Сулейманов вместо Вандерсона и Газинского. “Локо” ответил заменой Фарфана на Эдера.

Когда темп игры стал рваным, казалось, что счет на табло больше не изменится. Но уже в компенсированное время игру на себя взял 18-летний Магомед-Шапи Сулейманов. Получив мяч в штрафной, он не постеснялся пробить с острого угла и мяч просвистел между ног у Гилерме! 2:1. Молодое дарование снова забивает, выходя на замену.

Итог - 2:1. “Краснодар” одерживает непростую, но закономерную победу.

“КП” провела онлайн-трансляцию матча Краснодар - Локомотив.