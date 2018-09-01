Обзор матча Краснодар - Локомотив 1 сентября 2018: счет, голы, статистика игроков
Матч Краснодар - Локомотив стал центральной встречей субботнего расписания шестого тура Российской Премьер-лиги. Действующий чемпион страны приехал на юг с Федором Смоловым на острие атаки - экс-капитаном “горожан”.
Сам нападающий еще после игры с “Анжи”, где он забил свой первый гол за “железнодорожников”, рассказал, что матч против “Краснодара” будет для него особенным.
- Интересно, как встретят меня болельщики, - признался Федор.
Перед матчем он вышел на поле и оказался в окружении бывших одноклубников. Федор о чем-то с ними беседовал около 10 минут. Компания тепло общалась и часто смеялась.
В том, что именно Смолов выйдет в стартовом составе не было сомнений. “Краснодар” же выставил в атаку 19-летнего Ивана Игнатьева.
Теплого приема новый нападающий “Локо” не дождался. Первое же его появление на экране стадиона заставило публику неодобрительно гудеть.
Смолов в ответ после выхода на поле воздержался от приветственных аплодисментов.
Итоговый счет и голы
Краснодар - Локомотив - 2:1 (1:1). Голы: Вандерсон (39), Сулейманов (90+4) - Фернандеш (с пенальти, 33)
Статистика игроков
Краснодар: Крицюк, Спайич, Рамирес, Мартынович, Стоцкий, Каборе, Газинский (Сулейманов, 77), Мамаев (Шишкин, 82), Вандерсон (Куэва, 77), Классон, Игнатьев.
Локомотив: Гилерме, Рыбус, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Денисов, Крыховяк, Ал. Миранчук (Баринов, 76), Фернандеш, Фарфан (Эдер, 79), Смолов (Ан. Миранчук, 57).
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
Предупреждения: Мамаев (53), Вандерсон (60), Спайич (67), Рамирес (87).
1 сентября. Краснодар. Стадион “Краснодар”. 25 714 зрителей (вмещает 34 350).
ПЕРВЫЙ ТАЙМ
“Краснодар” начал матч довольно жестко. В борьбе за мяч “быки” не стеснялись фолить. Уже на третьей минуте на газоне лежать остался Федор Смолов и отхватил очередную порцию свиста с трибун. От любви до ненависти… К концу первой пятнадцитиминутки нападающий привык к гулу, который сопровождал любое его действие на поле.
Первый опасный момент “Локо” создал благодаря... арбитру. Безбородов помешал проходу Мамаева и мяч от судьи отскочил к игрокам “Локо”. Закончилась эта атака непростым для Крицюка ударом из-за пределов штрафной, но голкипер “горожан” выручил.
“Краснодар” тут же получил великолепный шанс. Газинский отдал отличную передачу на Ивана Игнатьева из центра поля, тот в касание перебрасывал покинувшего ворота Гилерме, но мяч чудом проскочил мимо дальней штанги.
Хозяева поля, казалось, перехватили инициативу, но пропустили первыми. Крыховяк получил свободное пространство и вышел на рандеву с Крицюком. Вратарь не успел дотянуться до мяча и снес полузащитника. Безбородов без сомнений указал на “точку”, игроки “Краснодара” сильно не протестовали.
Фернандеш легко развел снаряд и голкипера - 0:1 на 33-й минуте.
На ответ у “горожан” ушло шесть минут. Вандерсон и Газинский сыграли на коротке у входа в штрафную и бразилец выскочил к углу вратарской. Мяч перелетел через Гилерме - 1:1. Это первый гол “Краснодара” на домашнем стадионе в новом сезоне.
ВТОРОЙ ТАЙМ
Словно по свистку на второй тайм в Краснодаре начался крепкий дождь. Самым ярким событием первой его половины стала замена Федора Смолова. Перед этим он затеял неплохую атаку на пару с Фарфаном, но после мощного, но неточного удара перуанца с угла вратарской нападающий рухнул на поле.
- Уноси! Уноси! - публика не жалела своего лучшего бомбардира в истории.
Юрий Семин не стал больше терпеть мучения Смолова и заменил его уже на 56-й минуте на Антона Миранчука. Федор ушел под свист, в ответ он лишь похлопал некогда родной публике.
После этого “Краснодар” начал серию атак, в которых главным действующими лицами стали Каборе и Вандерсон. Бразилец раз за разом то проникал в штрафную, то подавал, но мяч не шел в ворота. Штурм прервался выпадом “Локо”. Миранчук бил головой практически в упор, но Крицюк в невероятном броске вытянул этот мяч из-под штанги.
“Краснодар” не собирался удерживать ничью и больше проводил времени в атаке. На последние 15 минут в бой были брошены Куэва и Сулейманов вместо Вандерсона и Газинского. “Локо” ответил заменой Фарфана на Эдера.
Когда темп игры стал рваным, казалось, что счет на табло больше не изменится. Но уже в компенсированное время игру на себя взял 18-летний Магомед-Шапи Сулейманов. Получив мяч в штрафной, он не постеснялся пробить с острого угла и мяч просвистел между ног у Гилерме! 2:1. Молодое дарование снова забивает, выходя на замену.
Итог - 2:1. “Краснодар” одерживает непростую, но закономерную победу.
“КП” провела онлайн-трансляцию матча Краснодар - Локомотив.
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