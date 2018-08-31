В Витязево на памятнике футболистам, выигравшим матч у фашистов, изобразили иностранного игрока

СЕГОДНЯ 15:02 2018-08-31T15:00:37+03:00

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Шел 1943 год. Оккупация. Витязево занято румынскими и немецкими частями. В этот период высшее немецкое командование уже понимало, что война разворачивается не в их пользу. Поэтому свое преимущество показывали, как могли.

О «матче смерти», который прошел в оккупированном Киеве в 1942 году знают многие, про него снят фильм «Матч», написаны сотни статей. А вот про парней из черноморского поселка слышали мало. Но при этом их героизм заслуживает такого же почтения.

Все равно расстреляют

11 парней возрастом от 16 до 20 лет. По разным причинам они не пошли на фронт. Остались в родном поселке. Немцы же тогда мечтали о победе над советами, если не в войне, так хоть на стадионе, поэтому организовали тот футбольный турнир.

Три команды: сборная Германии, Румынии и Северного Кавказа (так именовали дворовых футболистов). По указанию немецкого коменданта была расчищена площадь возле витязевской церкви, и на этой территории организовано футбольное поле, а на северной стороне – огромную трибуну.

В первом туре играли русские парни и румянцы, наши тогда победили с разгромным счетом 6:2. Немцев такой исход не порадовал. Витязевских футболистов предупредили: «Попытаетесь выиграть - будете расстреляны, проиграете – останетесь жить».

Следующий матч прошел между командой Румынии и Германии, который немцы выиграли со счетом 3:0. На игру со «сборной Северного Кавказа» немцы вышли в приподнятом настроении, они были уверены, что победят.

На матч собрались и жители поселка и офицеры оккупантов. Всего больше 500 человек.

На дворе июнь месяц, на улице - удушающая жара. Обстановку накаляли и вооруженные солдаты с собаки по всему периметру стадиона.

В первом тайме фашисты выигрывали. Наши боялись смерти, с этим ничего не поделаешь, ко всему прочему судейский произвол, грубая игра и нарушение со стороны Германской сборной всех возможных правил. Итог первого тайма 3:1 не в пользу витязевских парней.

Что происходило в перерыве развалке, мы никогда не узнаем. Но во втором тайме ситуация на поле резко изменилось. Сначала немцы путем подставных пенальти довели счет до 4:1, но на этом их преимущество закончилось.

За пять минут до финального свистка витязевские ребята сравняли счет 4:4. Трибуны гудели, жители уже не чувствовали страха, ведь победа пускай и спортивная, была так близка. За несколько секунд до финального свистка счет становится 5:4 - «сборной Северного Кавказа».

Победителей не расстреляли, им предложили еще сыграть, вторую игру немцы выиграли, а вот третий матч вновь уступили.

Расправиться с соперниками фашисты не успели. Стремительное наступление 18-й армии отбросило врага далеко.

Людей смущает изображение иностранного игрока. Фото: администрация Витязево

В память о героях

Местные жители об этой истории никогда не забывали, но только летом 2018-го было принято решение об установки мемориала в память о подвиге футболистов. Деньги на него собирали родственники героев и местные жители, открыть планировали в день финальной игры ЧМ-2018.

Текст и имена героев принесли на листочке изготовителю памятного камня, просили сделать изображения футболиста.

- Нас в инициативной группе трое. За день до назначенного срока памятник стоял на месте, недалеко от поселковой администрации. Я туда добрался, когда было уже темно, завернул его, все как положено. Но открытие пришлось перенести, старший нашей группы попросил, - рассказал «Комсомольской правде - Кубань» один из инициаторов создания мемориала Алексий Александридий.

В день открытия в небольшом сквере собрались чуть ли не все жители поселка, но когда с камня сняли ткань, люди были в шоке. Футболиста-то изобразили, но это современный и даже более того – нероссийский игрок. Имена героев матча перепутаны, много орфографических ошибок, а факты не соответствуют действительности.

- Листик с текстом-черновиком был у спонсора. Он решил, что это уже «беловик», не вчитывался. Пришел к изготовителю памятника. Тот тоже подошел формально, не особо задумываясь о сути там написанного. Мы, со своей стороны, не снимаем с себя ответственности, что не перепроверили перед открытием, потому пришлось все переделывать, - говорит Алексий Александридий.

Спустя несколько дней камень заменили. Теперь на нем верная информация, смущает лишь изображения иностранного игрока. Но, по словам Алексия, это тоже ошибка их инициативной группы, они не уточнили какого именно футболиста надо изобразить. И что теперь делать – не знают. Ведь вины мастера тут нет – в техзадании не было четкого указания относительно изображения.