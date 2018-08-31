Лидер краевого отделения КПРФ посетил предприятие по производству сельхозтехники

СЕГОДНЯ 15:42 2018-08-31T16:54:43+03:00

Первый секретарь Краснодарского краевого Комитета КПРФ, депутат Государственной Думы Н.И. Осадчий побывал на одном из действующих краснодарских промышленных предприятий – «БДТ-АГРО»

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Предприятие производит и реализует более 350 современных моделей почвообрабатывающей техники, в том числе – несколько видов дисковых борон и культиваторов, чизельные плуги, подшипниковые узлы для разнообразных агрегатов. При этом в производстве используются станки с программным обеспечением, а все виды продукции самостоятельно разработаны конструкторами предприятия.

Лидер коммунистов Кубани прошел по цехам, пообщался с работниками, а затем обсудил с руководством предприятия ряд вопросов, связанных с дальнейшим развитием производства. В этой поездке Осадчему помогал член Бюро крайкома партии, доктор технических наук В.В. Абаев.

Техника, создаваемая «БДТ-АГРО», востребована аграриями – не только в Краснодарском крае, но и за его пределами, включая ближнее зарубежье. Однако имеющиеся мощности могли бы использоваться еще более эффективно, будь сегодняшнее государство более активным и целенаправленным в плане поддержки отечественной промышленности.

Одним из способов поддержки являются государственные программы. Но чтобы войти в их поле, необходимо преодолеть весьма сложные бюрократические процедуры, которые выстроили чиновники из российского Министерства промышленности и торговли.

В ходе беседы Н.И. Осадчего с администрацией предприятия были высказаны оценки реального положения дел в отрасли сельскохозяйственного машиностроения и выработаны конкретные предложения для их внесения в российский парламент и в правительство РФ.