2018-08-31T16:05:58+03:00
Происшествия

Жительница Краснодара умерла из-за пластической операции по увеличению груди

Хирург работал в частной клинике без образования
София ФОМЕНКО@kp_kuban
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Пластическая операция по увеличения груди одна из самых популярных в России.Пластическая операция по увеличения груди одна из самых популярных в России.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Весной 2017 года молодая девушка обратилась в одну из частных клиник Краснодара, чтобы увеличить себе грудь. Цена вопроса была дешевле, чем в других центрах. 37-летний пластический хирург осмотрел пациентку и отправил ее на хирургический стол, не имея при этом соответствующего профессионального образования для проведения пластических операций.

После операции девушка была в крайне тяжелом состоянии. У нее началась тромбоэмболия легочных артерий. В течение нескольких часов она скончалась в клинике из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Родственники погибшей были возмущены случившимся и обратились в правоохранительные органы. В отношении хирурга возбудили уголовное дело. Его подозревают в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пациентов.

- Идет работа по установлению других возможных потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила «КП»-Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

Врачу за смерть пациентки грозит до шести лет лишения свободы.

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