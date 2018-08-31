13 квадратных метров семейного счастья: из журналиста - в цирковые артисты, из квартиры - в трейлер

СЕГОДНЯ 16:36 2018-08-31T16:43:42+03:00

Для семьи Лизы Ортман четыре года в доме на колесах - это не проблема

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С гастролями Лиза и ее необыкновенная семья приехали в доме на колесах

«Мы бродячие артисты, мы в дороге день за днем. И фургончик в поле чистом - это наш привычный дом». Строчки из известной песни Левона Варданяна для Лизы Ортман и ее семьи стали гимном. У них нет квартиры, зато есть дом на колесах.

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Признаюсь честно, читать блогеров я не люблю, в Инстаграм тем более. Но около месяца назад я зашла на страничку к Лизе Ортман, первое время я даже не понимала, что меня в ней так зацепило. Она пишет о своей семье (муже и двух сыновьях), своем доме. Наверное, потому что это необычные муж и сыновья. Они артисты цирка-шапито, а их дом на колесах. Небольшие посты читаются на одном дыхании - тут тебе и тонкий юмор, и искренность, и правда жизни цирковых артистов без прикрас. В глубине души я пожалела, что не исполнилась моя детская мечта стать артисткой цирка и работать с лошадьми.

Спустя несколько постов я поняла, что ко всему прочему мы с Лизой еще и коллеги. Она тоже работала журналистом. А потом ее жизнь резко изменилась.

И тут, на мое счастье, Лизин цирк приехал на Кубань, появилась возможность перевести наше знакомство в режим офлайн.

Кочевая жизнь не помешала семье завести животноеФото: Юлия ДУБИНА

Давай на ты

В станицу Ленинградскую мы выехали около 9 утра. Впереди порядка 200 километров и около трех часов дороги. Желто-белый шатер расположился в самом центре райцентра, Лиза встретила меня у ворот цирка, здороваемся и проходим в дом. Сразу предлагает перейти на ты, я соглашаюсь.

- Мне 32 года, родом я из Республики Тыва, город Кызыл, мама у меня метеоролог, папа летчик. Всю жизнь мама мне говорила, что я журналистом стану, а я не предавала этому значения, а потом в старших классах у нас появилось дополнительное образование, кто-то пошел на право учиться, а я в корреспонденты пошла, у меня там был очень классный преподаватель. Так и началось все, - вспоминает Лиза.

Замуж моя собеседница вышла рано, за свою первую любовь, с которым была еще со школьной скамьи. В 20 лет у пары родился сын Даниил. А спустя шесть месяцев брак распался. Оставшись с сыном на руках, Лиза не растерялась и начала работать в газете, туда ее пригласила та самая преподавательница со школьного дополнительного образования.

Дети в восторге от такой жизниФото: Юлия ДУБИНА

- Я к ней прихожу, а у меня Данька в рюкзачке болтается, она мне говорит: чего, мол, штаны-то протирать, надо работать, - рассказывает популярный нынче блогер, у нее практически 54 тысячи подписчиков.

Кстати, бывшего супруга Лиза тоже устроила в журналистику, и он до сих пор работает на одном из ТВ-каналов Кызыла.

- После газеты я пошла на Авторадио, а потом уехала поступать в Москву в институт гуманитарного образования на журналиста, затем работала в пресс-службе компании сотовой связи, - вспоминает свой трудовой путь собеседница.

В 2012 году, в 26 лет Лиза встретила Тима (настоящее имя Демир-оол, но семья и коллеги зовут его Тим), их познакомил общий друг.

- Сначала мы просто прикалывались как друзья, а потом Тим стал писать мне в социальные сети. Спрашивал, как дела, я еще поражалась, что он мне пишет, а не своему товарищу. А потом он прилетел из Казахстана в отпуск в Кызыл, позвал меня в кино, - вот так все и завертелось, вспоминает жена артиста.

За разговорами время пролетает незаметно, да что уж говорить, я Лизу как будто лет сто знаю. Кстати, пока мы разговариваем, сидя в доме на колесах, я замечаю, что в помещении очень комфортная температура, да и вообще очень уютно.

Обеденная зона легким движением руки превратилась в двуспальную кроватьФото: Юлия ДУБИНА

Все по полочкам

Лиза уже привыкла к удивлению гостей и всегда проводит экскурсию новичкам. Сидим мы в обеденной зоне, диваны расположены буквой «П», а посередине стоит стол. Но не все так просто, вечером это место становится просторной кроватью.

- Тут все расположено очень грамотно, использован каждый сантиметр пространства, вот кухня, к примеру, и газовой плитой оборудована, и раковиной, но это все одновременно рабочая поверхность. Плитой мы редко пользуемся, в основном гриль и мультиварка. Зато у нас нет никакой лишней посуды, только самое необходимое. Кстати, холодильник тоже имеется. Даже кондиционер установлен. Его однажды чуть поезд не снес, Тим его тогда руками обратно в дом затащил. Мы встали около ж/д путей, думали что тупиковые, а в три часа ночи проснулись от стука колес, - показывает кухню и вспоминает тот случай хозяйка.

Кухня хоть и маленькая, ну очень функциональнаяФото: Юлия ДУБИНА

13 квадратных метров семейного счастья вмещают в себя детскую комнату, туалет с душем и весьма просторный шкаф для вещей, а по периметру всего домика по верху - антресоли.

- Сейчас дом не автономный, нам требуется подключение к электросети, но в мечтах поставить генератор и солнечные батареи. Есть два бака с водой и газовый баллон, зимой дома мы стелим ковры, а под них систему теплый пол, а еще отапливаемся газовой печкой, от нее же работает и холодильник, - вступает в разговор супруг Демир-оол Хертек.

Супруги признаются, свой трейлер они на квартиру не променяют.

Замуж за артиста

После экскурсии вновь возвращаемся к истории Лизы и Тима. Их отношения как парня и девушки продлились недолго, Тим легко подружился с Даниилом, сыном своей возлюбленной от первого брака, и, недолго думая, сделал ей предложение.

- Тим сделал мне предложение, стоя на одном колене в лодке посреди Сенежского озера в Подмосковье. Расписались там же, в Солнечногорске, - вспоминает Лиза.

Свадьбы в классическом ее понятии у молодых не было. Все время отнимали гастроли. А потом Лиза поняла, что они станут родителями. Всю беременность они путешествовали.

- Я все это время таскала с собой байковые пеленки, те, которые еще от Дани остались, думала, что таких больше нигде не найду, а потом на 8 месяце мы все вернулись в Кызыл, там я и родила Леню, в том же роддоме, что и старшего, - делится историей мама двоих сыновей.

Супруги признаются, свой трейлер они на квартиру не променяютФото: Юлия ДУБИНА

Спустя полтора месяца после родов Лизе наскучило сидеть дома, и она отправилась с ребенком вслед за мужем. Но тогда артистов селили на съемных квартирах, и никто не ждал от такого жилья нормальных условий.

- Спустя три месяца я вернулась домой к родителям, а когда Лени исполнился год, Тим сообщил, что у нас будет дом на колесах. Я тогда не знала, что такое вообще бывает, а потом увидела его, поняла, что это очень круто. И мы отправились на гастроли всей семьей, вот так уже практически 4 года, - рассказывает Лиза.

За это время семья проехала практически 100 городов.

«Ну ты же блогер!»

Понятие блогер появилось в России довольно давно, и практически каждый стал считать себя таковым. Лиза занимается своим блогом в Инстаграм только год.

- Я все время работала на фрилансе, правила чужие статьи, писала различные тексты, но этих денег не хватало, да и хотелось творчества. В Инстаграм у меня в подписчиках были друзья и знакомые, про свой дом на колесах я не афишировала, стеснялась, что ли. А потом прочитала про американскую пару, они пишут, как путешествуют. Решила тоже писать, рассказывать людям о нашей жизни, - вспоминает Лиза путь к блогу.

В доме есть детская комнатаФото: Юлия ДУБИНА

Сейчас у нее более 53 тысяч подписчиков, Лиза признается, много денег уходит на рекламу себя, но и рекламодатели у нее есть, они расписаны на два месяца вперед.

- Я себя ни с кем не сравниваю, но все равно приятно, когда люди тебя читают и комментируют, - рассказывает блогер.

Лиза признается, сейчас у нее работа, на которой нет отпуска, рекламодатели расписаны по часам. Посты надо выкладывать каждый день, да и такие, чтобы людям было интересно.

Жизнь на манеже

Старший сын Даниил школьник, ему 12 лет и мальчик ходит в школу, а точнее, в школы. Когда он остается в Кызыле у папы, то ходит в свой класс, а когда путешествует с мамой по городам, то в каждом месте идет в новую школу.

- Прихожу я в школу с документами, рассказываю, что мы артисты цирка, 15 минут киваю на то, какой несчастный ребенок, а как же он учится, а потом его принимают. Кстати, Даниил не отстает от своих сверстников, - делится Лиза.

Сам Даня свое будущее связывает с бизнесом, но не отрицает возможности открытия собственного цирка. Ведь его младший брат не представляет свою жизнь без манежа. Между прочим, оба мальчика успешно репетируют и планируют выступать с папой.

Да, Лиза тоже артистка цирка, выполняет несложные трюки. Но пока только на репетициях.

Под светом софитов

Все семья эквилибристы, Тим с легкостью идет по натянутому канату с черным, непрозрачным мешком на голове, а сыновья жонглируют огромными геометрическими фигурами.

В шапито еще с десяток артистов, это клоуны, дрессировщики и воздушные гимнасты. А маленьких зрителей радуют дрессированные волки, гуси, курицы, медведь и даже страус.

Все это предприятие – частное. Лиза признается, государственные цирки уходят в прошлое.

Заключительным этапом нашей встречи, конечно же, стал цирк. Мини-представление специально для «Комсомольской правды» - Кубань» и, конечно же, возможность самой почувствовать себя цирковым стажером.

Как говорят артисты – манеж круглый, еще встретимся.