СЕГОДНЯ 16:35 2018-08-31T16:39:26+03:00

В рамках постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в РА обсуждался вопрос эффективности использования бюджетных средств при закупках товаров, работ и услуг

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Исполняющий обязанности председателя Контрольно-счетной палаты РА Павел Стаценко сообщил, что за 2017 год Палатой проверено использование средств на общую сумму 3,3 млрд. руб. и имущества, балансовой стоимостью 1,2 млрд. руб. В текущем году уже проверено бюджетных средств на сумму свыше 1,5 млрд. рублей. Выявленные нарушения, в основном, связаны с недостаточной квалификацией сотрудников и с несоблюдением положений изменившегося законодательства.

Управлением госфинконтроля Республики Адыгея за прошедший год проведено 54 контрольных мероприятия, в рамках которых проверено использование средств на общую сумму более 1,2 млрд. рублей. В I полугодии 2018 года проверено около 350 млн. рублей. В числе выявленных нарушений – завышение начальной цены при проведении торгов, отсутствие претензионно-исковой работы в отношении недобросовестных поставщиков и подрядчиков.

Глава Адыгеи заявил о персональной ответственности министров за перерасход бюджетных средств подведомственными организациями и потребовал принятия дисциплинарных решений по выявленным нарушениям названной категории.

«Мы ставим задачу по повышению эффективности расходования бюджетных средств, и нарушения в этой сфере недопустимы. Руководители госучреждений должны защищать интересы республиканского бюджета, в том числе – отстаивать свою позицию в судах. Точно так же не должно быть фактов неверного определения первоначальной цены при проведении торгов и закупок. Принимайте жёсткие меры, вплоть до кадровых решений», - подчеркнул Мурат Кумпилов.