2018-08-31T16:39:26+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи заявил о персональной ответственности министров за перерасход бюджетных средств

В рамках постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в РА обсуждался вопрос эффективности использования бюджетных средств при закупках товаров, работ и услуг
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Заседание провёл Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Фото: пресс-служба РАЗаседание провёл Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Фото: пресс-служба РА
Изменить размер текста:

Исполняющий обязанности председателя Контрольно-счетной палаты РА Павел Стаценко сообщил, что за 2017 год Палатой проверено использование средств на общую сумму 3,3 млрд. руб. и имущества, балансовой стоимостью 1,2 млрд. руб. В текущем году уже проверено бюджетных средств на сумму свыше 1,5 млрд. рублей. Выявленные нарушения, в основном, связаны с недостаточной квалификацией сотрудников и с несоблюдением положений изменившегося законодательства.

Управлением госфинконтроля Республики Адыгея за прошедший год проведено 54 контрольных мероприятия, в рамках которых проверено использование средств на общую сумму более 1,2 млрд. рублей. В I полугодии 2018 года проверено около 350 млн. рублей. В числе выявленных нарушений – завышение начальной цены при проведении торгов, отсутствие претензионно-исковой работы в отношении недобросовестных поставщиков и подрядчиков.

Глава Адыгеи заявил о персональной ответственности министров за перерасход бюджетных средств подведомственными организациями и потребовал принятия дисциплинарных решений по выявленным нарушениям названной категории.

«Мы ставим задачу по повышению эффективности расходования бюджетных средств, и нарушения в этой сфере недопустимы. Руководители госучреждений должны защищать интересы республиканского бюджета, в том числе – отстаивать свою позицию в судах. Точно так же не должно быть фактов неверного определения первоначальной цены при проведении торгов и закупок. Принимайте жёсткие меры, вплоть до кадровых решений», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Готовность объектов ЖКХ и энергетики Адыгеи к зиме превышает 80%
Ситуацию с подготовкой регионов страны к осенне-зимнему периоду обсудили сегодня на совещании в режиме видеоконференции, которое провёл заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко
Новости 24
ВТБ Лизинг признан крупнейшей лизинговой компанией России
Жительница Ейска забросала дом горящими факелами, чтобы выселить квартирантов
Школы Кубани получили 107 новых автобусов к учебному году
Путин встретится с президентом Азербайджана в Сочи
В Кавказском заповеднике выпустили на волю леопарда Артека
В селе Виноградное под Геленджиком - большой ремонт
В Краснодаре пару влюбленных задержали за распространение наркотиков
«Ростелеком» запустил облачную услугу «Видеосервер»
ВТБ Страхование: спрос на программы страхования детей вырос в 2,3 раза
В Сочинском нацпарке котятам леопарда сделали первые прививки
Жительница Краснодара умерла из-за увеличения груди
В Горячем Ключе за час выпало больше месячной нормы осадков
Все пляжи Ейского района закроют 1 сентября
На Кубани в садоводческом товариществе нашли боеприпасы времен ВОВ
В Краснодарском крае в результате крупной аварии погиб ее виновник
«Уральские авиалинии» рассказали, как сэкономить на поездке в Тель-Авив