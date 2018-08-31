Пять наивных вопросов об аллергии

СЕГОДНЯ 17:04 2018-08-31T17:09:43+03:00

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Хоть весна и лето уже почти прошли, однако теплая, но влажная кубанская осень не даст аллергикам тайм-аута. И тут дело не только в климате. Примечателен тот факт, что аллергия может появиться на очень длинный список возбудителей. Пыльца, пылевые клещи, домашняя пыль, шерсть, молочные продукты, плесень, - это лишь поверхностный перечень того, что приносят людям много дискомфорта.

Заведующий аллергологическим центром НИИ-ККБ № 1 Наталья ФедотоваФото: Егор КАЗАКОВ

1. Итак, что нужно знать об аллергии в первую очередь? Стоит сразу оговориться - аллергия не бывает врожденной. Просто рождается человек с предрасположенностью, которая может проявиться и в месяц жизни, и на четвертом десятке.

2. Из-за чего иммунитет активизируется и начинает остро реагировать на раздражитель?

- Причины появления аллергических реакцией могут быть разные. Это и постоянный контакт с сильным аллергеном, и перенесенный стресс. Также симптомы могут появиться после простудных заболеваний, - поясняет «Комсомольской правде»- Кубань» заведующий аллергологическим центром НИИ-ККБ № 1 Наталья Федотова.

Консилиум аллергологов и иммунологов Фото: НИИ-ККБ № 1

3. Что делать, если появились симптомы?

Здесь все просто – идти к врачу. Нужно посетить терапевта или педиатра, если говорим о детях. Он определит примерный перечень обследований. Если аллергия находится в острой стадии, то назначит лечение. Если в ремиссии (сейчас нет симптомов – Авт.), то отправит на исследование, которое определит причину болезни.

4. А если самому купить лекарства?

- Если покупаете впервые, то категорически нет. То, что помогает одному, может быть совершенно бесполезно другому. И потом, есть побочные действия лекарств, - подмечает Наталья Федотова.

5. Можно ли раз и навсегда вылечить аллергию?

Самое верное средство – не контактировать с аллергеном. Тогда и симптомов не будет. Препараты просто снимают симптомы. Также вводят малые дозы аллергена, приучая организм к нему. Однако этот вариант подходит не всем пациентам.

КОНКРЕТНО

Краснодарский краевой аллергологический центр НИИ-ККБ № 1 Оказывает консультативную и диагностическую помощь пациентам с аллергическими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями.

Прием пациентов осуществляется по предварительной электронной записи. Ее оформляют сотрудники территориальных поликлиник Краснодарского края. При отсутствии направления и/или медицинского страхового полиса ОМС пациенты могут получить консультацию за счет личных средств (платные услуги).

Адрес: г. Краснодар, ул. 1 Мая, 167 в здании Краевой консультативно-диагностической поликлиники на 4 этаже.

Телефон: 8(861) 252-75-81.