Мурат Кумпилов: «Государственные активы должны работать на людей»

СЕГОДНЯ 17:05 2018-08-31T17:08:06+03:00

Вопрос эффективного управления государственным имуществом обсудили сегодня члены постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в РА

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Председатель Комитета РА по имущественным отношениям Ирина Бочарникова доложила о ситуации в этой сфере. В реестре государственной собственности республики числится 1853 объекта недвижимого имущества (зданий, сооружений), из которых зарегистрировано право собственности на 1291 объект - 70% от общего количества. Кроме того, в реестр внесено 984 земельных участка.

Глава республики потребовал усилить контроль за сохранностью госимущества и не допускать его реализации через процедуры банкротства.

«Реализация государственного имущества допустима только в рамках плана приватизации, утверждённого Законом Республики Адыгея. Механизм работы должен быть прозрачным и понятным», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Также Глава РА указал на важность завершения работы по регистрации права собственности республики на недвижимость.

О ситуации с федеральным имуществом в Адыгее доложил руководитель Межрегионального территориального управления Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Краснов.

В реестре федерального имущества на территории Республики Адыгея учтено 2934 здания, сооружения и 395 помещений, а также 1360 земельных участков. Практически всё федеральное имущество закреплено за федеральными государственными учреждениями и предприятиями.

В свою очередь Глава Адыгеи отметил налаженное эффективное взаимодействие региона с Росимуществом, благодаря которому, в частности, удалось решить важную задачу по предоставлению земельных участков многодетным семьям. Вместе с тем, есть ряд направлений, требующих дальнейшей совместной работы.

«Мы должны оценивать эффективность использования госсобственности и, там, где это необходимо, переводить региональное имущество в федеральную собственность и наоборот. Все государственные активы должны работать на людей», - подытожил Мурат Кумпилов.

Далее была заслушана информация по вопросу соблюдения законодательства в сфере управления и распоряжения земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности, а также в рамках компетенции Управления Росреестра по Республике Адыгея.

Глава РА дал поручение в сжатые устранить нарушения, выявленные по результатам проведённых Управлением проверок.