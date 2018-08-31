Глава Адыгеи ознакомился с ходом строительства нового корпуса Лицея №35 в Майкопе

СЕГОДНЯ 17:14 2018-08-31T17:15:33+03:00

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В среду в конце рабочего дня Глава Адыгеи Мурат Кумпилов прибыл в Лицей №35, где идёт строительство нового школьного корпуса. Оно было инициировано Главой республики после обращения дирекции школы к руководству региона – тогда было принято решение построить здание на месте незавершенного бассейна.

Средства на возведение объекта были выделены из республиканского и муниципального бюджетов. В здании будут располагаться один актовый и два спортивных зала, тренерские, сантехнические помещения, также здесь предусмотрены кабинеты информатики, робототехники, домоводства и столярно-слесарные мастерские. Общая площадь объекта - 2,8 тыс. кв. метров, сумма выделенных средств составила более 77,8 млн. рублей.

На сегодняшний день подходят к завершению строительные работы по возведению здания: монтируется кровля, лестничные марши, прокладываются внутренние инженерные сети. Далее предстоят отделочные работы. Сдача объекта намечена на октябрь этого года.

- Необходимо на каждом этапе проверять качество проделанной работы. Этот объект предназначен для детей, и важно, чтобы он был безопасным, современным и комфортным, отвечал всем строительным и санитарным нормам, - подчеркнул Мурат Кумпилов в беседе с руководством подрядной организации.

Руководителю профильного министерства, мэру Майкопа, дирекции школы и ответственным лицам городской администрации поставлена задача тщательного контроля за качеством работ и соблюдением сроков строительства.