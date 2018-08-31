2018-08-31T17:32:26+03:00
Карта Кубани

В этом году откроется обновленная лестница на «Мэздах»

Глава Адыгеи ознакомился с ходом реконструкции
Иван ЕГОРОВ
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Глава республики ознакомился с ходом реконструкции лестницы, ведущей к лесопарковой зоне отдыха в районе «Мэздах». Фото: пресс-служба РАГлава республики ознакомился с ходом реконструкции лестницы, ведущей к лесопарковой зоне отдыха в районе «Мэздах». Фото: пресс-служба РА
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С советских времен эта 45-метровая лестница считалась одной из достопримечательностей Майкопа. Она придавала неповторимый архитектурный колорит облику города, а ее смотровые площадки пользовались популярностью у жителей и гостей республиканской столицы.

Однако, с течением времени, лестница была закрыта. По оценкам специалистов, ошибки, допущенные в проектировании, привели объект к аварийному состоянию.

В рамках программы развития рекреационных зон продолжается включение почти 500 га лесного фонда за рекой Белой в генплан города Майкопа. Лесопарковую зону планируется использовать для массового отдыха. По инициативе Главы республики Мурата Кумпилова данная территория стала рассматриваться как инвестиционная площадка. Было решено с участием бизнеса реконструировать имеющиеся и создать новые объекты для отдыха.

Глава республики ознакомился с ходом реконструкции и, в общении с руководством подрядной организации, особо обратил внимание на качество работ.

- Этот объект давно ждут горожане, любители физкультуры и активного отдыха. Проделана определенная работа по привлечению средств на реализацию этого проекта, и очень важно эффективно их использовать. Здесь все необходимо сделать качественно, надежно и аккуратно, чтобы лестница снова стала достопримечательностью города, - отметил Мурат Кумпилов.

На сегодняшний день строителями совершен демонтаж старых ступеней, укреплен фундамент и приняты инженерные решения по защите лестницы от сточных вод. Из 686 ступеней уложено 578, оборудовано 19 пролетов. Планируется покрытие ступеней специальным влагостойким материалом и установка фонарного освещения. У основания сооружения, на прилегающей территории, также будут установлены фонари, проведено озеленение, обустроены пешеходные дорожки и зоны отдыха на площади более 1,2 тыс. кв. метров. Срок сдачи объекта – первая половина октября. После завершения строительства, данная территория будет включена в общий пешеходный маршрут, который соединит городской парк с лесной зоной отдыха «Мэздах».

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