2018-09-03T10:56:23+03:00
Спорт

Штраф футболиста Павла Мамаева за вечеринку в Монако помог спасти жизнь ребенку

Круглую сумму из зарплаты футболиста Сергей Галицкий передал сотруднице ФК «Краснодар»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Павел Мамаев Фото: ФК "Краснодар"Павел Мамаев Фото: ФК "Краснодар"
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Появилось неожиданное продолжение скандала двухлетней давности с участием футболистов сборной России Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Спортсмены оказались в центре внимания, когда после провала на Евро-2016, были замечены на пафосной вечеринке в ночном клубе в Монако.

Александру Кокорину тогда пришлось принести публичные извинения за свое поведение и провести некоторое время во второй команде «Зенита», полузащитник «Краснодара» также был сослан в «молодежку». Как оказалось, кроме этого Мамаев заплатил крупный штраф, который помог спасти жизнь.

Об этом рассказал экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, который в минувшие выходные посетил матч «Краснодар» - «Локомотив».

- Мы с четырьмя коллегами из Зенита были в командировке. Прежде это называлось «обмен опытом». За прием - «Краснодару» сплошная благодарность. Плюс - восхищение их стадионом. И обалдение - от медиэкрана. Крутняк, будто на Олимпиаду приехал. У нас такого нет, - написал Радимов в инстраграме.

К посту он приложил фото с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким. Оказалось, что владелец «горожан» направил сумму, на которую был оштрафован Мамаев на лечение сына сотрудницы клуба.

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Владислав Радимов и Сергей Галицкий
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- Надеюсь, не отрежут болтливый мой язык, но еще добавлю два слова о… Когда накосячим – шум на весь мир. А когда добрые дела – тишина… Помните скандал Кокорин-Мамаев-Монако? «Краснодар» наказал тогда Мамаева на кругленькую сумму. И тут выясняется - у молодой женщины из их офиса тяжело болен малыш. Сергей Галицкий, владелец клуба, переводит мамаевский штраф на лечение ребенка… И сверху из своих добавляет.. Сегодня малыш уже ходит… P.S. Хотите погулять в Монако – лучше сразу отдать деньги на благотворительность. И будет всем счастье, - написал Радимов.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

ФК «Краснодар» перевел Мамаева в дубль после вечеринки в Монте-Карло

В ФК «Краснодар» возмущены поведением своего полузащитника Павла Мамаева. В Сети появились фотографии и видеозаписи, как футболист в компании партнера по сборной Александра Кокорина курит кальян под гимн России на вечеринке в одном из клубов Монако. По сообщениям СМИ, игроки потратили порядка 250 тысяч евро (подробности)

За кутеж в Монте-Карло "Зенит" перевел Кокорина во вторую команду

Заявление сделал генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов.

- Футбольный клуб «Зенит» выражает крайнее разочарование в связи с инцидентом с участием нашего игрока Александра Кокорина, - приводит слова Митрофанова пресс-служба клуба. - К сожалению, российские футболисты часто попадают в скандальные ситуации из-за отсутствия чувства меры и культуры поведения в публичных местах (подробности)

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