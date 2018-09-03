Группа компаний «ЮгСтройИнвест» объявила о старте продаж в новом доме

СЕГОДНЯ 11:47 2018-09-03T12:16:03+03:00

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3 сентября группа компаний «ЮгСтройИнвест» объявила о старте продаж в 19 литере микрорайона «Губернский». Школа и детский сад возле дома, транспортная доступность и озелененная территория – все это ждет тех, кто успеет купить квартиры.

«Губернский» – самый семейный, тихий и уютный. Так отзываются о микрорайоне краснодарцы, которые выбрали его для себя. В новом доме, сдача которого запланирована на 3 квартал 2020 года уже началась бронь. Всего будет возведено 18 этажей, а это 303 квартиры с предчистовой отделкой, двойным остеклением и электроразводкой.

- Группа компаний «ЮгСтройИнвест» рада объявить о том, что продажи квартир в 19 литере микрорайона «Губернский» уже начались. Кроме того, уже стартовала активная бронь, – рассказывает начальник отдела продаж компании Елена Богачева. – Здесь хотят жить все: и семьи с детьми, и молодые пары. Новый дом будет расположен вблизи школы, детского сада и аллеи «Сердце Губернского» – буквально, в самом центре микрорайона.

Также стоит отметить, что с возведением нового дома, «Губернский» пополнится спортивной и детской площадкой в прилегающей территории. «Мы всегда хотели жить в этом микрорайоне и присматривали здесь квартиры, – рассказывает Козельская Дарья. – В микрорайоне "Губернский" есть всё, что нужно для жизни, поэтому мы очень ждали объявления о старте продаж. Надеемся переехать сюда всей семьей и купить квартиру для родителей».

«Губернский» – сравнительно молодой микрорайон, который жители уже давно называют «семейным». И это действительно так, здесь созданы все условия для комфортной жизни. Буквально на днях в «Губернском» свои двери распахнула самая большая в городе школа, а в следующем году будет сдан детский сад на 300 мест с ясельными группами. Роллердром, зеленые аллеи, общей площадью более 2,5 тысяч квадратных метров, зоны для занятий спортом и игровые комплексы. Здесь есть даже зона барбекю и множество арт-объектов, мест, где можно отдохнуть с друзьями, или насладиться временем в тишине. В планах у «ЮгСтройИнвест» постройка еще целого ряда социальных объектов. А потому поторопитесь выбрать квартиру с удобной планировкой, которая подойдет именно вам.