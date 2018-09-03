2018-09-03T12:16:03+03:00
Недвижимость

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» объявила о старте продаж в новом доме

Микрорайон «Губернский» продолжает расти и развиваться
Анастасия ЛОГВИНЕНКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба компании «ЮгСтройИнвест»Фото: пресс-служба компании «ЮгСтройИнвест»
Изменить размер текста:

3 сентября группа компаний «ЮгСтройИнвест» объявила о старте продаж в 19 литере микрорайона «Губернский». Школа и детский сад возле дома, транспортная доступность и озелененная территория – все это ждет тех, кто успеет купить квартиры.

«Губернский» – самый семейный, тихий и уютный. Так отзываются о микрорайоне краснодарцы, которые выбрали его для себя. В новом доме, сдача которого запланирована на 3 квартал 2020 года уже началась бронь. Всего будет возведено 18 этажей, а это 303 квартиры с предчистовой отделкой, двойным остеклением и электроразводкой.

- Группа компаний «ЮгСтройИнвест» рада объявить о том, что продажи квартир в 19 литере микрорайона «Губернский» уже начались. Кроме того, уже стартовала активная бронь, – рассказывает начальник отдела продаж компании Елена Богачева. – Здесь хотят жить все: и семьи с детьми, и молодые пары. Новый дом будет расположен вблизи школы, детского сада и аллеи «Сердце Губернского» – буквально, в самом центре микрорайона.

Также стоит отметить, что с возведением нового дома, «Губернский» пополнится спортивной и детской площадкой в прилегающей территории. «Мы всегда хотели жить в этом микрорайоне и присматривали здесь квартиры, – рассказывает Козельская Дарья. – В микрорайоне "Губернский" есть всё, что нужно для жизни, поэтому мы очень ждали объявления о старте продаж. Надеемся переехать сюда всей семьей и купить квартиру для родителей».

«Губернский» – сравнительно молодой микрорайон, который жители уже давно называют «семейным». И это действительно так, здесь созданы все условия для комфортной жизни. Буквально на днях в «Губернском» свои двери распахнула самая большая в городе школа, а в следующем году будет сдан детский сад на 300 мест с ясельными группами. Роллердром, зеленые аллеи, общей площадью более 2,5 тысяч квадратных метров, зоны для занятий спортом и игровые комплексы. Здесь есть даже зона барбекю и множество арт-объектов, мест, где можно отдохнуть с друзьями, или насладиться временем в тишине. В планах у «ЮгСтройИнвест» постройка еще целого ряда социальных объектов. А потому поторопитесь выбрать квартиру с удобной планировкой, которая подойдет именно вам.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Белореченском районе на трассе насмерть сбили пешехода
ЧП с самолетом в Сочи: расследование уголовного дела передали в центральный аппарат СК России
Пропавшая в Крымском районе 16-летняя Алина Щаблыкина найдена живой
Денежные переводы между ВТБ и Почта Банком стали бесплатными
Главным архитектором Краснодара стала Наталья Машталир
В Анапе открылся фестиваль «Киношок»
Парк военной техники появится в Анапе
Миллионного посетителя принял стадион «Краснодар»
12 надгробий оказались разрушены в Тимашевском районе
ЧП с самолетом в Сочи: двоих детей выписали из больницы
ЧП с самолетом в Сочи: семье погибшего Владимира Бегияна выплатят компенсацию
Житель Тихорецкого района ограбил своего товарища
ЧП с самолетом в Сочи: пассажиров признали потерпевшими
В Краснодаре 1 сентября открыли две новых школы
ЧП с самолетом в Сочи: СК изъял документацию аэропортов и авиакомпании
Под Сочи на трассе застрял пассажирский автобус
На Кубани в ДТП с туристическим автобусом погиб мужчина
СК начал доследственную проверку по факту смерти сотрудника аэропорта Сочи
Пожар на борту самолета в Сочи: прокуратура начала проверку
Минздрав РФ: Шесть пассажиров Boeing госпитализированы после происшествия в аэропорту Сочи
ЧП с самолетом в Сочи: стала известна личность погибшего сотрудника аэропорта
В Сочи при посадке самолет упал в реку и загорелся: возбуждено уголовное дело
В Сочи при посадке самолет упал в реку и загорелся: МАК подключился к расследованию