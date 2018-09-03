«КП» вместе с Госавтоинспекцией собирает адреса кубанских школ, где нет дорожных знаков, разметки и светофоров

СЕГОДНЯ 12:45 2018-09-03T12:46:26+03:00

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650 тысяч кубанских школьников сели за парты в новом учебном году. Из них 70 тысяч – первоклашки. В большинстве районов края развозят ребят к учебным заведениям специальные автобусы, но не все мальчишки и девчонки ездят на них. Некоторые сами добираются в школы. А безопасен ли их путь? Все ли возле обителей знаний сделано, как положено? Нарисована разметка на дорогах, установлены предупреждающие водителей знаки, что рядом – дети, стоят светофоры? И хотя перед тем, как школы распахнули свои двери, территорию около ученых заведений проверяла специальная комиссия из представителей администраций городов и станиц и сотрудников МВД, родители школьников замечают кое-где недостатки.

Поэтому «Комсомолка» вместе с Госавтоинспекцией Кубани проводит акцию – «Безопасный путь в школу». Мамы и папы, бабушки и дедушки, тети и дяди, а также представители родительских комитетов школ сообщайте о недостатках в обустройстве улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений по адресу электронной почты kuban@phkp.ru или пишите на редакционный номер на Whatsapp, Viber или в Telegram 8-908-689-80-08. В своем сообщении обязательно укажите адрес и номер школы, где именно нет разметки, светофоров и предупреждающих знаков. Обязательно сфотографируйте это место.

Акция проходит до 10 сентября.

- По каждому случаю будут приниматься меры, направленные на устранения недостатков, - сообщили в ГИБДД Краснодарского края.

Сделаем путь школьников безопасным вместе!