В Краснодаре маму с двумя детьми не пустили в библиотеку

СЕГОДНЯ 15:48 2018-09-03T15:48:56+03:00

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Алла Семенова прогуливалась по улице Красной вместе с двумя детьми 9 и 2 лет. Дойдя до Пушкинской библиотеки, женщина надумала туда зайти и оформить читательский билет.

- На входе меня остановил охранник, сказал что с детьми нельзя: мол, что таковы внутренние правила. А я просто хотела взять книгу домой, да и дети у меня спокойные. Пришлось их оставить на улице, - рассказала «Комсомольской правде – Кубань» Алла Семенова.

В правилах указанно, что вход с детьми запрещенФото: Юлия ДУБИНА

В итоге женщина таки получила книгу. На все ушло минут 20 и 45 рублей - взнос за читательский билет.

- Домой я ушла очень расстроенная и без малейшего желания вновь туда возвращаться. Так и не поняла, почему же нельзя туда с детьми? Это же не частная собственность, а общественное место, - возмущается Алла.

С директором библиотеки мы встретились в день, когда здание закрыто для обычных посетителей. Рассказать, почему в библиотеку не пустили детей, Виктория Гончарова решила не в своем кабинете, а провести мини-экскурсию по старинному зданию.

- В холле у нас находятся правила библиотеки, в них четко указанно, что вход в зону обслуживания с детьми дошкольного и младшего школьного возраста запрещен. Женщине это объяснили, предложили обратиться в дирекцию для решения вопроса, но она решила оставить детей на улице, - рассказывает Виктория Гончарова.

Картотеку уже не раз перебирали детские ручки, но больше этого не допускаютФото: Юлия ДУБИНА

Широкие лестничные проемы, старинная лепка и высокие потолки, мы проходим в зал, где находится картотека Пушкинской, кстати, всего в библиотеке 1 миллион 200 тысяч экземпляров.

- Одна из первых причин, по которой мы не пускаем сюда детей, эта их же безопасность. Здание у нас старое, много лестниц и коридоров, в которых стоят стеклянные витрины с книгами. Дети есть дети, что не говори, а они просто не могут сидеть на месте. А с картотекой так вообще беда, бывали случаи, когда дети выдвигали ящики, в итоге путались данные о книгах, - говорит директор библиотеки.

В библиотеке в день, когда нет посетителей, очень тихо, руководитель утверждает, что когда люди занимаются, тут тоже тишина, ее же называет еще одной причиной не пускать детей.

- Наша библиотека, прежде всего, научная, она не предназначена для малышей. Вот городские и районные библиотеки совсем другое дело, там и литература есть для маленьких, и детские комнаты с развлечениями, да и персонал обучен, - отмечает собеседница.

В читальном зале должна быть идеальная тишинаФото: Юлия ДУБИНА

В разговоре выясняется, конфликты на детской почве бывают часто, ведь многие, как Алла Семенова, приходят в библиотеку случайно и впервые. Но их тут привыкли решать на месте.

- Девушка могла обратиться ко мне или моему заместителю, и мы бы помогли ей все быстро сделать, да и с детьми бы кто-нибудь остался, а она этого не захотела, - отметила в конце разговора Виктория Гончарова.

После посещения библиотеки и вправду возникло четкое ощущение, что с детьми в нее приходить не стоит, не безопасно это.

СПРАВКА «КП»

Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. Пушкина была создана в 1900 году. Здание нынешней библиотеки было построено в 1910 году и является памятником архитектуры в стиле неоклассицизма начала XX века. В 1956 году оно было восстановлено после разрушений, полученных во время оккупации, и с тех пор здесь размещается библиотека.