Повышение пенсионного возраста: КПРФ против

СЕГОДНЯ 15:49 2018-09-03T15:52:03+03:00

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В ответ на заявление президента России 29 августа 2018 года коммунистическая партия России поделилась своим мнением по поводу корректировки параметров пенсионной «реформы».

Напомним, теперь для женщин возраст выхода на пенсию будет повышен до 60 лет, а не до 63 как планировалось раньше, а для мужчин - до 65 лет. Кроме того, даны поручения проработать ряд льгот и компенсационных мер.

По мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, объявленная главой государства «коррекция» оказалась сугубо косметической. «Комсомольская правда» пообщалась с главой коммунистов и спросила его о том, как в целом в партии относятся к новому пенсионному закону.

- Геннадий Андреевич, как относятся россияне к новому пенсионному возрасту?

- Не этого ожидало общество от президента РФ. Ибо хорошо известно, что Россия с редкостным единодушием отвергла навязанную ей «реформу». По оценкам даже правительственных служб, уровень отторжения составляет свыше 90%.

И это неудивительно, ибо обнищание народа идет ускоренными темпами. По официальным данным, нищих в России уже больше 13%, а по данным экспертов, число семей, с трудом сводящих концы с концами, зашкаливает далеко за 50%. И тут народу под видом реформ предлагают очередное ухудшение уровня жизни.

Правящая группировка ссылается на то, что повышение пенсионного возраста вызвано сугубо экономическими причинами. Мол, у государства нет денег, чтобы сохранить возраст выхода на пенсию на прежнем уровне. Однако этот аргумент не выдерживает никакой критики.

- Какие меры предлагала КПРФ, чтобы избежать сложившейся ситуации, в чем они состоят?

- КПРФ много лет вносила предложения о повышении доходной части бюджета. Надо, прежде всего, развивать промышленность, науку и высокие технологии - самый надежный источник пополнения бюджета, ввести налог на сверхбогатых и монополию государства на производство спирта.

Осуществление наших предложений позволило бы принести в казну до 10 триллионов рублей, дать темпы экономического роста минимум 3-5%, повысить среднюю зарплату до 50 тысяч рублей, а минимальную пенсию - до 20 тысяч.

Однако власть продолжает вкачивать триллионы в банки, отказывается пресечь безудержную коррупцию, остановить бурный отток капитала из страны, сократить число чиновников, которых сейчас в два раза больше, чем в СССР, а также ввести прогрессивный налог на олигархию. Вместо этого российская верхушка предпочитает привычно залезть в карман народа.

Это вновь убедительно показывает классовый характер нынешней власти. Она служит мизерной прослойке богатеев - 200 кланам, которые оседлали 90% национального богатства страны. Уровень неравенства в России один из самых высоких в мире, и такая «реформа» лишь усугубит положение. Бесконечно так продолжаться не может!

- Что же именно, на ваш взгляд, нужно стране?

- Эта циничная, людоедская реформа не поддается ремонту или перенастройке. Идея повышения пенсионного возраста должна быть отвергнута полностью. России нужно Правительство народного доверия, а не непотопляемая ельцинско-гайдаровская команда, слепо выполняющая указания Международного валютного фонда и Федеральной резервной системы США.

Надо понимать, что даже те мизерные уступки, на которые пошла власть, вызваны прежде всего мощной волной сопротивления по всей России, которую возглавили КПРФ и народно-патриотические силы. И мы намерены наращивать протестную деятельность в защиту жизненных интересов народа.

- КПРФ уже организовывала протестные акции по стране, призывающие народ высказать свое мнение по поводу повышения пенсионного возраста. Планируется ли что-то подобное в будущем?

- Да, конечно. Косметическая «коррекция» откровенно антинародного пенсионного закона не должна никого вводить в заблуждение. Призываем всех граждан страны выйти на Всероссийские акции протеста, которые организует КПРФ 22 сентября - на

кануне решающего голосования по законопроекту в Государственной думе. Вместе мы можем многого добиться. 2 сентября такие акции уже проходили по всей стране.

По Конституции, источником власти в России является ее народ. КПРФ предлагает провести всенародный референдум по вопросу пенсионного возраста. Конституционные права народа должны быть реализованы! Голос народа должен быть услышан!