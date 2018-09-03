Глава Адыгеи ознакомился с возможностями образовательного центра в Новой Адыгее

СЕГОДНЯ 17:31 2018-09-03T17:37:31+03:00

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Для успешного изучения иностранного языка в классах установлено мобильное лингафонное оборудование. Образовательное заведение также располагает базовым набором для занятий робототехникой – их будут проводить преподаватели МГТУ в рамках сотрудничества с университетом. Школьники продемонстрировали Мурату Кумпилову умения в конструировании.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Главе республики представили и возможности кабинета дистанционного обучения. Здесь предусмотрено взаимодействие с Кавказским центром математического образования. Мурату Кумпилову был показан фрагмент онлайн урока с преподавателями Республиканской естественно-математической школы, сотрудничество с которой станет серьезной поддержкой в освоении математических знаний, выявлении талантов и обеспечении доступности образовательных центров такого уровня на всей территории Адыгеи.

Участникам экскурсии рассказали, что организации учебного процесса помогут интерактивные программные комплексы, установленные в каждом учебном кабинете школы. Компьютеры учителей и административных работников включены в единую локальную сеть, которая управляется центральным сервером, что позволяет ускорить обмен информацией между всеми службами школы.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Гости также посетили и школьную библиотеку, где создана комфортная зона для занятий проектной деятельностью. В будущем учащимся предстоит здесь защищать свои творческие проекты. Эстетическому развитию школьников будут способствовать и экспозиции картин художников Адыгеи. В рекреациях сегодня были представлены работы народного художника РФ Теучежа Ката и народного художника РА Феликса Петуваша.

Было отмечено, что школа планирует в ближайшее время реализовать проект «Кино». В актовом зале вместимостью около 600 человек для этого смонтирована звуковая аппаратура, установлена интерактивная трибуна и большой экран.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

В спортивном блоке школы были показаны два спорзала, тренажерный зал и зал общефизической подготовки. Наряду с уроками физкультуры здесь есть возможность проводить кружковые занятия по различным видам спорта, а также общешкольные и районные спортивные мероприятия. На территории школы также есть футбольное поле с естественным покрытием, баскетбольные и волейбольные площадки, а также и другие плоскостные сооружения для занятий физкультурой.

Ученики школы в мастерских, оснащенных необходимыми станками, продемонстрировали участникам мероприятия свои навыки работы с деревом и металлом.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Современная столовая школы, где одновременно смогут получать горячее питание 330 школьников, также стала объектом посещения. Мурат Кумпилов отметил, что необходимо уделить особое внимание качеству и разнообразию школьного меню.

Особое внимание глава республики уделил вопросу оснащению школы всем необходимым для обучения детей с ограниченными возможностями. В учебном заведении для этого предусмотрены пандус, лифт и другое специальное оборудование. В зоне конференц-зала установлена беспроводная звукоусиливающая аппаратура для слабослышащих детей. Также новая школа оснащена современным медицинским блоком, где предусмотрены кабинеты стоматолога, педагога-психолога, школьного врача, процедурный и прививочный кабинеты.

- Мы воочию увидели возможности этого учебного заведения. В реализацию данного проекта вложено много сил, и хочется надеяться, что школа станет ведущим образовательным центром не только в Адыгее, но и в России, - отметил Мурат Кумпилов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

После осмотра учебного заведения, участники и гости мероприятия были приглашены для закладки школьной аллеи. Свой вклад в озеленение территории внесли глава Адыгеи Мурат Кумпилов, директор департамента министерства просвещения РФ Борис Лосиков, министр образования и науки РА Анзаур Керашев и глава МО «Тахтамукайский район» Азмет Схаляхо.

После завершения знакомства со школой, руководитель региона пожелал руководству и коллективу образовательного центра плодотворной работы, а ученикам успешной учебы.