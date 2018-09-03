К школе, открывшейся в ауле Новая Адыгея, проложена автодорога с тротуаром

СЕГОДНЯ 17:55 2018-09-03T17:57:53+03:00

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Перед церемонией открытия школы в ауле Новая Адыгея глава республики Мурат Кумпилов осмотрел построенную к образовательному учреждению подъездную дорогу со стороны Тургеневского шоссе.

В беседе с руководителем фирмы-подрядчика ООО «Дортранссервис» Аскером Хабаху Глава Адыгеи отметил высокое качество проведённых работ, подчеркнув, что данный участок дороги имеет особое значение, так как обеспечивает удобство и безопасность передвижения детей, которые будут учиться в новом образовательном центре.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Новый дорожный объект с огражденными тротуарами, освещением и пассажирской остановкой возле новой школы, по сути, стал еще одним подарком для жителей а. Новая Адыгея и п. Яблоновский, который будет обеспечивать безопасное транспортное и пешеходное сообщение.

Напомним, по поручению Главы республики на строительство дороги было выделено 45 млн. рублей из бюджета республики. В рекордные сроки участок протяжённостью 1,25 км был заасфальтирован и приведён в соответствие с нормативами: для проведения строительных и монтажных работ подрядчику потребовалось немногим более месяца.