Фестиваль адыгейского сыра состоится в республике 22 сентября

СЕГОДНЯ 18:05 2018-09-03T18:16:13+03:00

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Гостей встретят подворья всех муниципальных образований Адыгеи, оформленные в традиционном народном стиле. На подворьях будут ждать приготовленные с любовью угощения, интересные гастрономические и ремесленные мастер-классы, фотозоны, традиционные игры и развлечения.

Главным событием девятого ежегодного фестиваля по традиции станет конкурс народного сыроварения: на площадке зажгут костры, в чанах нагреется свежайшее цельное молоко и начнется волшебство рождения адыгейского сыра. При этом пристрастными судьями станут сами гости мероприятия. Своё весомое мнение они смогут высказать ещё и в других номинациях, оценивая как популярные, так и возрождаемые блюда из адыгейского сыра.

Фото Алексея Гусева

В программу фестиваля также включен конкурс блюд неадыгской (европейской, ресторанной и других кухонь), модернизированных или созданных на основе адыгейского сыра.

Гостей встретит отдельная экспозиция ремесленников – мастеров народного прикладного искусства. Дерево и металл, золотая нить и рогоз, глина и ткани – и все это на глазах превратится в рукотворную красоту. Ну, а желающие смогут попробовать сами взять в руки инструменты и хотя бы на полчаса почувствовать себя учеником мастера.

Концертная программа складывается из наиболее ярких танцевальных и вокальных номеров профессиональных именитых ансамблей и народной самодеятельности. Детей ждут игровые зоны. Молодежь встанет в традиционный адыгский танцевальный круг – джегу.

Фото Надежды Гусевой

Ну, и какой же праздник без ярмарки? Гости смогут увезти любимые вкусные сувениры из Адыгеи – и всевозможный сыр, и мед, и травяные чаи, и варенья, и яблоки, и подсолнечное масло. Производителями сыра будет организована торговля по весьма привлекательным ценам.

Гостей на автобусах ждет специальная парковка. Индивидуальным гостям приготовлена парковка за мостом, в 500 метрах от площадки фестиваля.

Фото Надежды Гусевой

Фестиваль адыгейского сыра пройдет у подножия хребта Уна-Коз, на берегу реки Белой, в непосредственной близости от заповедного плато Лаго-Наки. Что ещё нужно для яркого, осеннего, вкусного семейного дня?

Место проведения : Республика Адыгея, Майкопский район, трасса: Майкоп – Гузерипль, 7 км на развилке автодорог: Гузерипль – Лаго-Наки, Даховская поляна.

Организаторы фестиваля: министерство сельского хозяйства Республики Адыгея, комитет Республики Адыгея по туризму и курортам, региональная общественная организация «Туристическая Адыгея».