Ак Барс Банк - надежное финансовое плечо для малого бизнеса

СЕГОДНЯ 11:14 2018-09-04T11:21:25+03:00

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На счету Ак Барс банка свыше 67 тысяч корпоративных клиентов, и это количество растет ежемесячно. Более того, в этом году рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило банку рейтинг ruA стабильный.

Стоит отметить, что финансовая организация не останавливается на достигнутом и из года в год совершенствует качество предоставления услуг и линейку банковских продуктов, а также технологии обслуживания своих клиентов. Большое внимание в Ак Барс Банке уделяется разработке услуг для представителей малого и микробизнеса.

Поддержка на старте

Большинство банков отказываются кредитовать начинающих предпринимателей. Ак Барс Банк более лоялен в этом вопросе и индивидуально рассматривает возможность предоставить кредит представителю малого бизнеса. Например, банк готов кредитовать новые направления уже существующего бизнеса. Положительное решение о кредитовании может получить и клиент, собирающийся купить франшизу. В данном случае немаловажную роль играет рейтинг успешности франшизы и размер потенциальной выручки.

Какие виды кредитования для малого бизнеса есть в банке

Банк может предложить клиентам в сфере малого и среднего бизнеса широкий спектр кредитных продуктов: кредит, кредитная линия на пополнение оборотных средств, кредиты на инвестиционные и смешанные цели, овердрафт, банковскую гарантию. Сейчас весьма востребован среди клиентов продукт «Ак Барс Контракт»: фактически это кредит до 100 миллионов рублей, который разработан специально для участников систем государственных и коммерческих закупок в рамках 44-ФЗ или 223-ФЗ, под залог прав требования выручки по контракту.

Кредиты без залога и поручителей

Банк предлагает беззалоговый кредит до 3 миллионов. Помимо этого, в банке есть предодобренный кредит до 1 миллиона рублей (планируем до трех), который клиент сможет получить буквально за 2 дня. Без поручителей, к сожалению, не обойтись. Чаще всего это близкие родственники. Может потребоваться и поручительство людей, также занимающихся развитием бизнеса.

От каких ставок отталкивается банк, кредитуя сектор МСБ

В целом Ак Барс Банк отталкивается от рыночных ставок. Овердрафты выдает от 12-14% годовых, долгосрочные кредиты под хороший залог также могут выдаваться под 12%. Если клиент желает получить быстрый кредит, то ставка будет выше - от 16%.

У компании свыше 67 тысяч корпоративных клиентов

Что банк предлагает постоянным клиентам

Клиенты, которые обслуживаются в банке больше полугода, могут получить бланковый овердрафт, по которому не требуется залог. Проанализировав движения по счету и кредитную историю клиента, банк также может принять решение о предодобренном кредите. Его размер составляет до 1 миллиона рублей, но планируется увеличить его до 3 миллионов. При этом информация об одобренном кредите может прийти через личный кабинет интернет-банка.

«Бонусы» банковского обслуживания

Сейчас на рынке банковских услуг можно найти практически любую услугу. Но, согласитесь, неудобно кредитоваться в одном банке, держать депозит в другом, зарплатный проект - в третьем и так далее. Ак Барс Банк - это финансовый супермаркет, в котором представлено большое разнообразие финансовых продуктов и услуг, а также можно воспользоваться небанковскими сервисами. В «одном окне» мы готовы клиенту предоставить облачную бухгалтерию, онлайн-кассы, юридическую помощь, сервис по проверке контрагентов и многое другое.

Что нужно сделать, чтобы банк не отказал в выдаче кредита

В первую очередь Ак Барс Банк смотрит на показатель ежемесячной прибыли. Лимит кредитования высчитывается так: оценивается ежемесячная прибыль, из нее убирается 30 - 40% в качестве «подушки безопасности». Оставшаяся сумма умножается на срок кредитования, например, на 60 месяцев. Чтобы банк одобрил кредит, нужно, чтобы запрашиваемый размер кредита был адекватен финансовым возможностям бизнеса. Помимо этого, банк смотрит, какой у клиента баланс, был ли опыт кредитования, на какие цели берется кредит.

PROFIT - площадка для бизнеса

Ак Барс Банк нацелен не только на привлечение новых клиентов, но и на улучшение сотрудничества с существующими потребителями, непрерывно работает над повышением удобства и качества обслуживания. Банк предоставляет «в одном окне» как банковские, так и небанковские продукты. На портале банка Profit клиенты могут пользоваться партнерскими сервисами и услугами для бизнеса: облачной бухгалтерией, онлайн-кассами, юридической поддержкой. Тут можно в режиме онлайн продавать имущество, проверять контрагентов, открывать расчетные счета, искать предложения экспресс-доставки грузов и корреспонденции и прочее. Это значительно упрощает решение финансовых вопросов тех, кто выбрал партнером Ак Барс Банк. Контакты: Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 176, т. 8 (861) 255-01-16

СПРАВКА КП

Кредит предоставляется ПАО «АК БАРС» Банк. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2590 от 12.08.2015г. С полным перечнем услуг вы можете ознакомиться в офисах банка или на сайте akbars.ru