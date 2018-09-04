Краснодар попал на седьмое место городов с довольными жизнью людьми

СЕГОДНЯ 12:18 2018-09-04T12:23:02+03:00

Стоит отметить, что почти каждый четвертый сказал, что его все устраивает Фото: ГОНЧАРОВ Валерий

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В нынешнем веке люди уже практически не привязаны к месту, где родились и ходили в школу. Переехать хоть на другой конец планеты – без проблем. Главное воля, ну и финансы. Миграция внутри России также довольно активна. Особенно хорошо это ощущают на себе жители Кубани. В последние годы количество переехавших из других регионов страны прирастает к остальному населению десятками тысяч.

Почему едут? Манит удовлетворенность жизнью, соотношение дохода и затрат и, конечно же, экология. А где еще жить хорошо? Аналитики портала Domofond.ru решили ответить на этот вопрос. Они провели исследование, опросив более 60 тысяч человек. В итоге был составлен рейтинг 150 городов.

- Респондентам предложили оценить утверждение: «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивают стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен», - объясняют «Комсомольской правде» - Кубань» эксперты. – Стоит отметить, что почти каждый четвертый (24,2%) опрошенный сказал, что его все устраивает, то есть поставил 8-10 баллов. Несогласных была почти половина – 46,5%. Средний балл поставил каждый третий.

В среднем жители страны дали оценку 4,3 из 10. Краснодар оказался заметно выше этого показателя. Средний балл кубанской столицы составил 5,2. Если сравнить с прошлым годом, то оценка Краснодара была 5,5. Это седьмой показатель по стране. ТОП-3 заняли Красногорск, Щелково и Абакан. Столица удостоилась пятой строчки рейтинга, а Санкт-Петербург – девятой.

- В ТОП-10 город есть еще один представитель Краснодарского края – Геленджик. Он обогнал кубанскую столицу. По оценке, в нынешнем году у них одинаковые показатели, однако, в отличии от крайцентра, курорт улучшил свой показатель: с 4,5 до 5,2, - поясняют аналитики.

Также достаточно высоко в рейтинге расположилась Анапа. Ее показатель не изменился с прошлого года. Оценка 5,0. Сочи удостоился 25-й строчки рейтинга. Армавир 61-й, Новороссийск – 77-й, Ейск – 84-й.