2018-09-04T12:54:57+03:00
Здоровье

Кубанские врачи провели 10 успешных пересадок кожи лица по уникальной методике

Это заслуга комбустиологов краевой больницы №1 им. Очаповского
Алла СОБОЛЕВА
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Наши хирурги дают пациентам шанс на новую жизнь. Фото: минздрав ККНаши хирурги дают пациентам шанс на новую жизнь. Фото: минздрав КК
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Все пациенты до того, как попасть на операционный стол, получили тяжелые ожоги лица. И чтобы вернуть человеку внешний облик, с непострадавшего участка тела единый лоскут кожи (раньше считалось, что пластика возможна только из нескольких участков кожи). Эта инновационная методика – собственная разработка специалистов Ожогового центра НИИ-ККБ №1. Сегодня ее берут на вооружение медицинские центры мира. Всего в клиниках России (включая нашу краевую) проведено 15 подобных пересадок.

Первая в мире пересадка кожи людям с тяжелыми ожогами лица одним трансплантатом сделали хирурги нашей первой краевой 8 лет назад - в 2010 году. Их пациенткой была 61-летняя женщина с тотальным ожогом лица IV-й степени. Врачи взяли в качестве трансплантата участок кожи размером чуть меньше листка бумаги форматом А4 с непострадавшего в огне бедра. Операция прошла успешно, а уже через месяц было понятно, что новое лицо прижилось.

Уже через 2 года ожоговые хирурги ККБ №1 первыми в мире провели пересадку лица 2-х летнему мальчику с использованием такой технологии. Малышу «создали» новое лицо, взяв кожу с живота.

В 2014 году эта группа врачей-хирургов под руководством руководителя Ожогового центра Сергея Богданова стала Лауреатом премии «Призвание» в номинации «За создание нового метода лечения».

А два года назад на базе больниц прошла первая в мире пересадка цельного кожного аутотрансплантата при лечении множества ожоговых рубцов. Пациент – 20-летний житель Таджикистана получил ожог еще в далеком детстве. Кубанские комбустиологи решили не идти привычным путем – закрывать каждый ожоговый рубец отдельным кусочком кожи – а сделать пластику лица сразу. Аутотрансплантат они взяли с живота пациента.

С прошлого года для лучшего приживления кожного аутотрансплантата применяются фибробласты. Их выращивают специалисты Научной лаборатории НИИ-ККБ №1. За основу берут небольшой участок (5-7 кв см) неповрежденной кожи. Потому аутотрансплантат приживается и лучше, и быстрее. Кстати, технологию фибробластов начали внедрять в жизнь в этом году, когда пересаживали кожу 10-летнему мальчику с ожогами 50 % тела. Больной на днях благополучно выписался из больницы.

Всего на счету ожоговых хирургов 10 удачных операций.

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