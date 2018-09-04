Андрей Пахутко: Однажды «Локомотив-Кубань» будет состоять из собственных воспитанников

СЕГОДНЯ 13:30 2018-09-04T14:50:05+03:00

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Не за горами долгожданный старт баскетбольного сезона. «Локомотив-Кубань» летом заметно обновился, болельщики пока еще только запоминают имена своих будущих любимцев. Но в этом году в Краснодаре появится еще одна профессиональная команда, за которой будет особенно интересно наблюдать.

«Локомотив-Кубань-ЦОП» впервые выступит в Суперлиге-2. Причин поддерживать ребят и ходить на матчи несколько. Главные из них – команда состоит только из молодых воспитанников клуба, а вход на все игры турнира будет свободным. Просто праздник для настоящих ценителей спорта!

Две профессиональные команды – лишь верхушка большого айсберга. «Локомотив-Кубань» выстроил в Краснодаре систему подготовки баскетболистов, которая сегодня состоит из семи коллективов разных возрастов. О том, как она работает, и кого берут в спортсмены, «КП-Кубань» рассказал руководитель молодежных и детско-юношеских проектов «Локо» Андрей Пахутко.

- Андрей Николаевич, что собой представляет система подготовки игроков в «Локо»?

- Сегодня это семь команд. Самая младшая – 2005 года рождения, куда еще идет набор, далее команды ребят 2004, 2003 и 2002 годов. Все они выступают в первенстве России. Парни 2001 года выступают в детско-юношеской баскетбольной лиге (ДЮБЛ), молодежная команда Единой лиги ВТБ и новая команда «Локомотив-Кубань-ЦОП». Всего порядка 120 ребят, и в каждом возрасте есть три-четыре члена сборной России по своим годам.

- Зачем клубу нужна вторая профессиональная команда? Кто в нее попал?

- У нас есть воспитанники, которые достигли такого возраста, когда они уже не могут выступать в юношеских соревнованиях, но и не готовы играть за главную команду. 18-20 лет все-таки еще рановато. «Локомотив-Кубань-ЦОП» это и есть ступенька для них между молодежной лигой ВТБ и основным составом. Сегодня семь игроков уже проходят сборы с главной командой, это хороший шанс для них проявить себя.

- Где будет играть новая команда «Локо»?

- Играть этот коллектив будет как на основной, так и на малой арене «Баскет-Холла», вход на все матчи будет бесплатным для зрителей. Начало игр планируем в 18 часов. В турнире 12 команд, между которыми проходят парные матчи – две игры на выезде, две дома. Ребят ждет насыщенный сезон – порядка 40 игр. Это хорошая игровая практика, которая поможет им подготовиться к вливанию в основную команду.

- То есть главная задача – получить практику, или перед игроками стоят турнирные цели?

- У команд всех возрастов ПБК «Локомотив-Кубань» главная цель только одна – первое место. Можно сказать, это часть нашей философии. Задача минимум – призовое место и это ребятам по силам. В прошлом году в молодежной лиге ВТБ мы стали четвертыми, в ДЮБЛ – вторыми, команда 2001-го – вторыми, 2003-го – третьими.

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- Вы как-то говорили, что создать новую команду мешало отсутствие инфраструктуры. Как решился этот вопрос?

- Для семи команд нужна серьезная инфраструктура, которая позволила бы организовать постоянный тренировочный процесс. Это 120 человек, которым нужно много времени проводить в зале. С ними работает большой штат докторов, массажистов и тренеров, администраторов – порядка 30 человек. На сегодняшний день администрация края выделила нам землю в районе «Баскет-Холла», проект утвержден, идут необходимые согласования. Я думаю, что уже в этом году начнется строительство, и к концу 2019-го года мы получим свой тренировочный центр с тремя площадками под одной крышей. Это разгрузит «Баскет-Холл», который принимает различные соревнования, и поможет нам развиваться, создавать новые команды и делать акценты на других проектах, например, «Локостарт» - занятия для самых маленьких, а также организовывать спортивные лагеря.

- Многие родители спрашивают – как попасть в «Локо», где нужно заниматься, куда приходить со своим юным дарованием?

- Ребенок может заниматься где угодно до попадания к нам. Ему нужно приехать на наш селекционный сбор и показать себя. К нам приезжают дети с родителями из разных регионов, с ними работает тренерский штаб, который просматривает каждого. Кому-то предлагают сразу остаться в команде, другим нужно приехать через год, чтобы мы увидели, как ребенок прогрессирует. Но мы не говорим о том, что в 12-13 лет парень уже должен все уметь. Шанс есть у каждого. Для этого нужна хорошая баскетбольная фигура, рост, учитываются даже физические данные родителей, дедушек и бабушек. Ведь по подростку сложно понять, каким он вырастет.

- Многим приходится отказывать?

- К сожалению, да. Конкуренция довольно серьезная. В нашем спортивном интернате пока только 60 мест. Конечно, хотелось бы больше.

- Отдаете предпочтение ребятам из Краснодарского края?

- Нет, в команду попадает тот, кто сильнее. Не имеет значения, из Краснодара, Красноярска или Владивостока. Нужно быть лучше остальных.

- После попадания в команду спортсмены находятся на полном обеспечении?

- Да, они переезжают в Краснодар. Ребята хорошо и регулярно питаются, их возят на тренировки, обеспечивают всем необходимым для учебы и занятий баскетболом. Более того, ребята с 14 лет уже начинают получать стипендии.

- Как строится день молодого баскетболиста «Локо»?

- Подъем в 7 утра, быстрый завтрак, переезд в «Баскет-Холл», где в 8 утра начинается тренировка. В 9:45 они выезжают обратно в интернат, второй завтрак, до 16:30 идут занятия в школе с получасовым перерывом на обед. После уроков они выезжают на вторую тренировку, в 19:30 возвращаются, ужинают, делают уроки и в 22 часа они с радостью ложатся отдыхать. И так круглый год практически каждый день. Такой режим выдерживают не все.

- Многие сдаются?

- По ходу сезона нет, но примерно 25% отсеиваются в конце первого года. Ежедневные двухразовые тренировки это очень серьезная нагрузка.

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- Как происходит взаимодействие тренеров между семью командами?

- Тренерские штабы всех команд находятся в постоянном контакте, особенно тесно общаются тренеры команд соседних возрастов. Бывает, что младшие ребята могут усилить старшую команду, некоторые шагают даже на два года вперед. Идет постоянная ротация. При этом все наши юношеские и молодежные команды уже два года курирует старший тренер Влада Йованович, который стал ассистентом главного тренера взрослого «Локо», но он продолжает следить за молодежью. Каждую неделю проходят совещания тренеров, они готовят конспекты по работе со своими командами, потому что у всех разный календарь соревнований. Примерно так выстроена система изнутри.

- Баскетбол 3x3 не так давно стал олимпийским видом. Уделяют ли ему внимание в «Локо»?

- С этого года мы начали принимать участие в соревнованиях в этом виде. Наши ребята 2000 года на чемпионате мира среди школьников в Сербии заняли первое место. До этого за четыре года у России не было даже призов. Мы очень высоко прыгнули и показали всему миру, что у нас развивается баскетбол 3 на 3. Сейчас эти наши парни Никита Ремизов и Хасан Кипкеев вызваны в сборную России U18, они без поражений прошли отбор и выступят в финальной части Кубка Европы. Надеемся, что они хорошо выступят.

- Это все-таки отдельный вид спорта, спортсменов нужно готовить по-особому?

- Специфика, конечно, разная. Считаю, что из баскетбола 5x5 легче перейти в 3x3, чем наоборот. Новый олимпийский вид подходит ребятам, которые имеют хорошую технику и физическую мощь. Если в большой команде можно рассчитывать на помощь партнеров, то здесь нужно обыгрывать соперника один в один.

- У краснодарских парней есть шанс попасть на Олимпиаду?

- Думаю, что парни 2000-го года рождения одни из самых перспективных ребят в стране и, может быть, через три года будут готовы пробиться в главную сборную. А дальше – посмотрим.

- Какова конечная цель системы, которую выстроил «Локомотив»?

- Наша самая главная цель – полностью собрать из наших ребят основную команду «Локомотив-Кубань».

- Разве это возможно?

- Да, но система, которую мы выстраиваем последние годы, должна проработать не менее 10 лет. Нужно вырастить три-четыре поколения, чтобы из них в основную команду попали уже шесть-семь человек. Дальше – больше.

- Сегодня в каждом клубе на высшем уровне много легионеров. Наши парни могут составлять им конкуренцию?

- Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон – они же не мячи подают? В каждой команде есть как минимум два-три российских игрока, которые выступают на ведущих ролях. Чем больше ребят будут заниматься баскетболом, тем больше россиян мы увидим на высшем уровне.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Тимофей Герасимов: За место в «Локо» пришлось бороться

Этот 21-летний защитник с 17 лет выступает за «красно-зеленых». Капитан «Локо-2» в прошлом сезоне дебютировал в Еврокубке, в октябре был признан самым ценным игроком октября в молодежной лиге ВТБ.

Тимофей Герасимов Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

- Как ты попал в баскетбол?

- Меня в баскетбол привели родители. Мама играла на школьном уровне, а папа выступал какое-то время в профессиональной первой лиге. Старший брат пошел по стопам отца и я за ними.

- Как оказался в «Локомотиве» и почему именно здесь?

- В «Локомотив» я попал в 17 лет. Мы решили с родителями, что я окончу школу, а затем перееду в Краснодар. Почему «Локомотив»? Это топ-клуб, на матчи которого я ходил еще будучи школьником в Ростове. Видел игру Игоря Куделина, который позже стал моим тренером.

- Сложно ли было попасть в команду?

- Отбор в команду был очень сложным, можно сказать, я попал не с первого раза, пришлось побороться за свое место и доказывать, что я достоин быть в «Локо».

- Говорят, жизнь молодого спортсмена очень непроста. Никогда не было мыслей все бросить?

- Совмещать тренировки с учебой в университете действительно оказалось непросто. Пришлось заниматься в выходные, искать индивидуальный график. Было тяжело, но я справился. Никогда не хотел бросить баскетбол.

- У молодого парня наверняка много соблазнов, которые не сочетаются с образом жизни спортсмена. Сложно им противостоять?

- Все зависит от твоей цели в жизни. Ничто тебя не должно отвлекать. Ты сам должен осознать это, видеть ошибки, делать выводы.

- Какая у тебя цель в спорте?

- Моя цель в этом году – заиграть в главной команде на уровне Единой лиги ВТБ, а еще у меня есть большая мечта – попасть в НБА. Знаю, что она заоблачная, но почему бы и нет? Это мотивация становиться лучше.