В сочинской школе набрали класс девочек-отличниц

СЕГОДНЯ 15:20 2018-09-04T15:21:32+03:00

В пятом «Л» будут изучать четыре языка и основы мирового этикета

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Необычный класс появился в сочинской гимназии №15. В 5«Л» попали только девочки. 34 юных леди легко узнать по стильным бирюзовым шейным платкам. И все они – отличницы.

- Мысль собрать отличников в один класс витала в воздухе давно, но в апреле было решено, что в него попадут только девочки, - рассказывает классный руководитель 5 «Л» Ольга Гогилова.

Подобный эксперимент первый на Кубани, а, может быть, и во всей России, но учителя уже уверены, что он станет успешным. Класс девочек-отличниц взяла под крыло сочинская общественная организация «Лига женщин». Она и подобрала отличительные платки для учениц. Бирюзовый - символ неба и добра.

- Желающих было намного больше, чем мы смогли взять в этот класс. Отбирали детей по итогам федеральных и краевых проверочных работ, результатам на школьных олимпиадах, - продолжает Ольга Ивановна. – Несколько девочек перевелись специально в этот класс из других школ.

Буква «Л» была выбрана не случайно, правда, единого мнения, как же правильно ее расшифровать, среди педагогов нет. Одни говорят, что «Л» - леди, другие делают акцент на слове значении «лидер».

- Будем стараться сочетать и то, и другое, - улыбается мама одной из учениц Елена. – Считаю, что серьезная конкуренция станет дополнительной мотивацией для нашей дочери, вокруг же все отличницы и нужно соответствовать особому статусу класса.

Работать с 5«Л» будут лучшие педагоги гимназии, которые помогут раскрыть девочкам свои лидерские качества.

- Все дети очень активные, бойкие, мы направим их энергию в правильное русло, - рассказала Ольга Гогилова.

У юных леди из пятого «Л» основная программа не сильно отличается от сверстников, но свои особенные предметы имеются.

- Они изучают международный этикет и три языка – русский, английский и немецкий. А с седьмого класса они приступят к изучению китайского, - отметила классный руководитель.

Кроме того, девочки будут регулярно встречаться с известными людьми, которые приоткроют им секреты лидерства и успеха.