В а. Новая Адыгея открыли образовательный центр, оснащенный по модели «Цифровая школа»

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-04T17:06:53+03:00

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Глава РА Мурат Кумпилов, принял участие в церемонии открытия школы №27 в ауле Новая Адыгея. Школа на 990 ученических мест построена в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы.

На торжественном открытии присутствовали председатель Госсовета - Хасэ РА Владимир Нарожный, сенаторы от Адыгеи Мурат Хапсироков и Олег Селезнёв, депутат госдумы от республики Мурат Хасанов, главный федеральный инспектор по Адыгее аппарата полпреда президента России в ЮФО Сергей Дрокин, директор департамента управления программами и конкурсных процедур минпросвещения России Борис Лосиков, советник руководителя федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Артем Ботов, глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо, члены кабинета министров РА, депутаты Госсовета - Хасэ РА.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Глава Адыгеи поприветствовал родителей и учащихся, отметив, что открытие новой школы – это праздник для всей республики; еще один важный шаг в деле повышения качества и доступности образования в регионе.

- Сегодня школьное образование - в приоритете государственной политики страны. В России делается все, чтобы школьники получали хорошее образование, имели равные возможности выбора будущей профессии, смогли в полной мере реализовать себя. Ведь от тех, кто сегодня сидит за школьными партами, зависит будущее нашей страны. Президент России подчеркивает важность создания полноценных образовательных учреждений, способных обеспечить качественное образование на местах. Глава государства ставит амбициозную цель – войти в число 10-ти ведущих стран мира по качеству общего образования. На это направлен ряд стратегических задач, и в Адыгее они активно решаются, - сказал глава Адыгеи.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Мурат Кумпилов адресовал слова благодарности строителям за качественную работу, которая позволила в короткие сроки завершить возведение этого важного объекта социальной инфраструктуры. Здесь же глава республики вручил генеральному подрядчику строительства Аскеру Дзетлю нагрудный знак и удостоверение «Заслуженный строитель Республики Адыгея».

В свою очередь, Аскер Дзетль поблагодарил главу республики и вручил символический ключ директору школы.

Далее со словами приветствия к ученикам и их родителям обратились председатель Госсовета - Хасэ РА Владимир Нарожный, директор департамента управления программами и конкурсных процедур минпросвещения России Борис Лосиков, советник руководителя федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Артем Ботов, глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

После официальной части и подготовленных учащимися творческих номеров состоялась церемония перерезания красной ленты. Затем гости совершили экскурсию по образовательному центру.

Трёхэтажное здание новой школы включает 58 учебных кабинетов, 2 спортивных зала - на 300 и 500 кв. метров, тренажерный зал, зал общей физической подготовки, актовый зал на 592 посадочных мест, пищеблок на 330 мест, медицинский блок с кабинетами логопеда, стоматолога, психолога, врача, соц. педагога, процедурным и прививочным; медиацентр, библиотечно–информационный центр, оборудованный рабочими местами с выходом в интернет и читальным залом на 150 посадочных мест. Двери всех кабинетов оснащены табличками на двух государственных языках Республики Адыгея: русском и адыгейском.

Образовательный центр будет реализовывать программу развития «Школа информационной культуры» и оборудована по модели «цифровая школа». Этот госпроект в России запущен только в текущем году. Он направлен на повышение эффективности обучения и преподавания, получение учениками навыков коммуникации в условиях современного мира. Так, школа будет опорной для взаимодействия с Кавказским центром математического образования. В дистанционном режиме будет осуществляться сотрудничество с педагогами республиканской естественно-математической школы (РЕМШ). Данное взаимодействие направлено на выявление одаренных детей, внедрение инновационных методик по преподаванию точных дисциплин и обеспечение доступности образовательных центров.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Также в школе созданы условия для занятий начальным техническим моделированием, конструированием. В рамках внеурочной деятельности учащиеся смогут заниматься музыкой, декоративно-прикладным искусством, спортом. В спортивный блок, расположенный на пришкольной территории входят: стадион, дорожки которого оборудованы резиновым покрытием. Внутри стадиона находится футбольное поле с естественным покрытием. Имеются баскетбольная, волейбольная и спортивная площадки. Все это позволит сделать занятия физической культурой более эффективными и разнообразными.

Отметим, на возведение объекта было направлено почти 460 млн. рублей, в том числе 332,5 млн. рублей – из федерального бюджета. Кроме того, почти 135 млн. рублей было выделено на приобретение оборудования, в том числе 133,6 млн. рублей – средства республиканского бюджета.