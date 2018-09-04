2018-09-04T18:49:01+03:00
Общество

Выбери лучший гимн общественного транспорта Кубани

10 авторов и исполнителей из Краснодара записали демо-версии своих песен [голосование]
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Гимн-победитель будет звучать в общественном транспорте КраснодараГимн-победитель будет звучать в общественном транспорте Краснодара
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10 авторов и исполнителей из Краснодара записали демо-версии своих гимнов общественного транспорта. Голосуй за понравившийся. Автор, который наберет больше всего голосов, получит диплом и подарки от «Комсомолки». Кроме того, автор гимна, который в итоге и победит, получит не только славу, но и 100 000 рублей.

10 сентября в 19:00 в Драмтеатре Краснодара официально представят гимн общественному транспорту города. Именно в этот день состоится финал музыкального фестиваля BUSGUITAR KRASNODAR и презентуют песню, которая и будет играть во всех трамваях и троллейбусах города.

Специальный гость конкурса – шоумен Сергей Крылов.

- Именно он автор песни «Чехословацкий трамвай», которую написал, побывав в Краснодаре у своих друзей музыкантов, - рассказывают организаторы конкурса. - Именно наши «мыльницы» вдохновили его на создание композиции. Кстати, песню Сергей Львович потом подарил краснодарскому музыканту Роману Резо, который с друзьями даже снял клип на нее в нашем трамвае в 2012-с году.

1. Шаламова и «Прямой эфир»

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2. Бабушкин Кавер

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3. Группа DVSH

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4. MAMA RUSSIA

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5. Шурыгин и Мадам

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6. All Of You

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7. Артем Костенко

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8. Группа Лиц

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9. Миха Бунин

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10. Группа BWP

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