2018-09-05T10:12:52+03:00
Общество

Строители Крымского моста встретились со школьниками Тамани

Сотрудники мостоотрядов проводят для ребят открытые уроки
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: Инфоцентр "Крымский мост"Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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Строители Крымского моста встретились с учениками первых классов школ на двух берегах Керченского пролива. В Тамани они посетили школу номер 28.

Сотрудники мостоотрядов подарили первоклассникам тематические тетради с изображением Крымского моста. На лицевой и обратной сторонах обложки представлены главные элементы новой транспортной артерии – судоходные арки, а также постоянные спутники стройки – чайки и дельфины.

- Тамань и Керчь следят за этой стройкой с первого дня. Еще когда Крымский мост проектировали, наши дети фантазировали, каким он будет, рисовали свои проекты. Мост вдохновляет ребят, а после встреч со строителями, которые приходят к нам в школу и рассказывают о своей работе, многие загорелись учиться строить мосты, - рассказала директор школы №28 Маргарита Воропаева.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Инженеры и рабочие, которые профессионально занимались спортом, регулярно встречаются со школьниками и иногда проводят даже открытые уроки по футболу и баскетболу в свободное от работы время.

- Мы с удовольствием принимаем приглашения от школ, радуемся успехам ребят, стараемся их поддержать. Важно, что Крымский мост открыл для таманцев окно в ссузы и вузы Керчи. Добираться до них теперь несложно, - рассказал начальник технической службы компании «СГМ-Мост» Юрий Бесков. - Наш сын влюблен в футбол, и благодаря мосту мы смогли осуществить его мечту: с 1 сентября он учится в керченской школе с усиленной физической подготовкой. Мы с супругой Ириной, которая также работает на стройке моста, возим его в Керчь из Тамани на занятия.

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