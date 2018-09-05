Не делай добра - не получишь зла: Помощь товарищу юности обернулось для женщины обвинением в заказном убийстве

СЕГОДНЯ 09:40 2018-09-05T10:42:33+03:00

В итоге она уже не первый год отстаивает свою честь и свободу

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Не делай добра - не получишь зла,

Не меняй, милый друг, ты коня на осла,

Коль поможешь в беде - сам останешься гол,

Побиральщики вечно творят произвол,

Коль попросишь ты в долг - сразу станешь плохим,

Будь к чужим просьбам черствым, слепым и глухим!

В. Нежный

Как жаль, что эти строки не попались Октябрине Девлетовой в не таком уж далеком 2010 году, возможно, все в ее жизни сложилось бы иначе. Но судьба часто посылает людям испытания, которые делают их либо сильными, либо заставляют опустить руки.

- Октябрина, помоги, с деньгами полный голяк, я недавно развелся, потерял работу, жена требует алименты, жить негде…, - это были первые слова при встрече с человеком, с которым Октябрина в студенческие годы участвовала в КВН.

Кто бы мог подумать, что в судьбе веселого и жизнерадостного Паши может случиться такая неприятная метаморфоза. Сердце успешной бизнес-леди прониклось жалостью к подавленному и бедственному положению друга юности.

- Паша, иди работать ко мне! - знала бы тогда Октябрина, что после этих слов ее судьба тоже резко изменится…

А дальше был его переезд в Краснодар, устройство на работу, помощь в покупке жилья, финансовая стабильность - перед Павлом Лариным засверкали радужные перспективы. А как же иначе, думала Октябрина, ведь друзья юности самые искренние и преданные, почему бы тогда его не сделать компаньоном.

Но так устроен человек, что сначала он добро принимает с благодарностью, потом - как само собой разумеющееся, а почувствовав свою исключительность - начинает требовать большего!

Видимо, рядом с деятельной, хваткой, целеустремленной Октябриной Павел все больше ощущал номинальность своего положения в фирме, прекрасно осознавая, что стрежнем является именно она. Успешность и независимость Октябрины на заре их сотрудничества настолько очаровали Павла, что он сделал ей предложение руки и сердца, которое она отвергла, объяснив, что испытывает к нему лишь дружеские, почти родственные чувства.

Тем временем штат фирмы расширялся приглашенными друзьями Ларина, среди которых впоследствии оказалась и будущая жена Павла - Юлия, по настоянию Павла де-юре занявшая пост заместителя генерального директора. Уже став супругой Павла, Юлия узнает о спасительной помощи, оказанной Октябриной Девлетовой Павлу, и, самое неприятное для нее, о существовавших некогда романтических чувств Павла к Октябрине и планах женитьбы.

ОСТАВИТЬ «ОСЛАБЕВШЕГО» ДРУГА

Никто никогда не вникает в природу благополучности человека, зачастую видя уже конечный результат. Кем была Октябрина Девлетова на тот момент: сильная, успешная, обеспеченная молодая женщина - лидер везде и во всем, которая сделала себя сама и, что ценно, ни от кого абсолютно не зависящая. Совокупность этих качеств не могла не быть очевидной и не вызывать зависть у супругов Лариных, которые все более праздно выполняли свои обязанности и создавали видимость бурной деятельности только в присутствии Октябрины.

Важно отметить, что отношения в фирме между Лариным и Девлетовой всегда носили равноправный характер, не ущемляющий интересы ни одного из учредителей, о чем свидетельствует одинаковый размер выплаченных дивидендов, покупка одинаковых автомобилей для каждого из них и т. п.

Беременности Октябрины и Юлии, которые пришлись почти на один и тот же период, для одной стала поводом сбавить темпы в работе, а для другой - орудием шантажа супруга и поводом для активных действий в устранении раздражающего фактора, а именно - Октябрины.

До этого инертный Павел, подстрекаемый окружением, стал осуществлять за спиной Октябрины нечестные действия, связанные с ведением бизнеса. При этом беременность Октябрины делала ее уязвимой в моральном и физическом планах. Она уже не могла в полной мере работать, как прежде, и эта обуза была совершенно не нужна Ларину, тем более в этот момент еще и их единственный инвестор отказал в дальнейшем сотрудничестве.

Бизнес-леди отстаивает свою честь уже почти пять лет Фото: из личного архива

КОНКУРЕНЦИЯ ЗА СПИНОЙ

Для человека, который втайне за спиной Октябрины вынашивал умысел на самостоятельное ведение бизнеса и подал документы на открытие собственной фирмы ООО «Инсипром», было важным, чтобы их общая фирма ООО «Атама», занимающаяся дистрибуцией английского оборудования для утилизации отходов, прекратила свое существование. Это, в свою очередь, избавило бы Ларина в будущем от сильного конкурента. Но как осуществить задуманное?

Ларину помог конфликт его жены с Октябриной, разгоревшийся на фоне спланированного Павлом отказа сотрудников ООО «Атама» предоставлять Девлетовой финансовую и бухгалтерскую отчетность. Спровоцированный конфликт привел к тому, что 18.02.2013 на общем собрании учредителей ООО «Атама» Ларин и Девлетова, введенная в заблуждение последним, была вынуждена принять решение о прекращении деятельности фирмы, но вовремя одумалась и ограничилась выходом Павла из состава учредителей.

Но, как говорится, на воре и шапка горит - уже на следующий день в руки Октябрины попадает переписка в скайпе между супругами Лариными, которая обличила сущность этих людей, в каждом слове которых читалась злоба и ненависть к человеку, когда-то протянувшему руку помощи отчаявшемуся Павлу. Всплывали подробности хищений им и его соратниками товарно-материальных ценностей со склада фирмы, переманивались клиенты путем переадресации сайта и т. п. Все данные по этому делу есть в зарегистрированном обращении Девлетовой в прокуратуру Краснодарского края.

Казалось бы, такое подлое предательство должно было уничтожить человека морально и физически, но не в случае с Октябриной.

С уходом Ларина балласт упал с плеч Девлетовой, что дало новые силы развивать уже свой бизнес, и результат не заставил себя долго ждать: продажи компании росли, победы почти во всех аукционах, проводимых на территории РФ и за ее пределами. Октябрина обгоняла своего бывшего партнера во всех областях деятельности, прибыль компании ООО «Атама» выросла более чем в 10 раз.

Для всех стало очевидным, что ни Ларин, ни его сотрудники не хотели признаться себе в том, что не могут осуществлять эффективное управление своим предприятием, а собственные ошибки по привычке списывали на какое-то влияние, которое якобы извне оказывала Девлетова, ведущая в это время эффективный бизнес, завоевывавшая все новые рынки сбыта, а также разрабатывавшая и внедрявшая новые технологии продаж и способы производства.

Даже выявленный аудитором факт хищения Лариным в ООО «Атама» 3 млн рублей не стал камнем преткновения для Октябрины, она отдала его на откуп правоохранительным органам и закону.

Но, как оказалось, планы Ларина не имели границ в прямом смысле слова - он обманным путем получил английский дистрибьюторский контракт, введя в заблуждение поставщиков-англичан о ликвидации ООО «Атама». Единственным способом обличить Ларина во лжи и во всех иных нарушениях им обычаев делового этикета был компромат, подтверждающий его недобросовестное ведение бизнеса.

ВОЛК В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ

Свою помощь в сборе компромата предложил Чингиз Амаханов, который уже больше года арендовал квартиру у Октябрины, став невольным свидетелем разрыва партнерских отношений между Лариным и Девлетовой.

Почему Амаханов, спросите вы? Ведь при одном упоминании имени Чингиз воображение рисует образ как минимум головореза с бородой и автоматом наперевес. На самом деле, это интеллигентный человек, врач-терапевт, окончивший институт имени Сеченова в Москве. А самое главное, возглавляя в департамент взысканий крупной финансовой фирмы, Амаханов имел доступ ко многим источникам информации, базам данных, что и было решающим в выборе его как «частного детектива». Сбор компромата в отношении фирмы Ларина - ООО «Инсипром» - стоил Октябрине 300 тыс. рублей, но Чингиз Амаханов не справился с поставленной задачей в срок, Девлетова прекратила с ним сотрудничество и потребовала возврата денег за невыполненную работу. При этом Амаханов был осведомлен, что Ларин похитил у Девлетовой 3 млн рублей, и решил использовать возможность их возврата, дабы потом по приемлемой цене выкупить у нее этот долг Ларина, а заодно данной сделкой покрыть свой долг в размере 300 тыс. рублей перед Девлетовой.

Прощупать Ларина и выяснить перспективы взыскания с него долга Амаханов поручил своему приятелю Гаджи Масхудову, который несколько раз приезжал к офису Ларина и даже приходил к нему домой, общался с его супругой Юлией, но Ларина не заставал. В одну-единственную встречу с Масхудовым Ларин вел себя достаточно грубо, но это и понятно, ведь призыв к возврату долга не настраивает на радушный тон. И все же Ларин переступил черту, выразившись непристойно про мать Масхудова. Знал ли Ларин, что кавказцы мало того, что импульсивны, так еще и слово «мать» для них более чем свято? Но в данной ситуации два фатальных обстоятельства столкнулись в один момент: Ларин, не думая о последствиях, опустился до оскорблений, а Масхудов не смог сдержать внезапно обуявший его гнев. Еще большей агрессии оскорбленному добавил психотропный препарат «Лирика», под воздействием которого находился последний. В итоге он среди белого дня, находясь во дворе многоэтажного дома, на глазах у многочисленных свидетелей, в ярости, не целясь, выстрелил в заднее стекло отъезжавшего автомобиля Ларина. Одна из пуль попала тому в область грудной клетки и стала смертельной.

Так нелепо и бесславно оборвалась жизнь Павла Ларина, а для Октябрины Девлетовой «потянулась череда беззаконий», эти слова героини известного фильма Петра Тодоровского как нельзя точно характеризуют развитие дельнейших событий.

БЫЛ БЫ ЧЕЛОВЕК…

«Признательные» показания у Амаханова и Масхудова «добывались», согласно их показаниям, с помощью избиений, пыток и шантажа. Стрелявший и сам ни в одном из своих допросов не отрицал своей вины в причинении смерти Ларину, но следствию нужна была сенсация и сочные заголовки СМИ о раскрытии не рядового убийства, а особо тяжкого заказного преступления с экономической подоплекой. Тем более что Девлетова не пошла на «сотрудничество» со следствием, считая, что не должна мздаимствовать за оправдание в том, чего не совершала, поэтому и стала «заказчицей» преступления, в котором Амаханов сыграл роль посредника, а Масхудов - исполнителя. Октябрину, свято уверенную в том, что невиновного человека не могут незаконно подвергнуть уголовному преследованию, которая в тот момент родила своего первого долгожданного ребенка и была кормящей матерью, быстро кинули под стражу и обвинили в заказе убийства Ларина с целью устранения его как конкурента. Под стражей она незаконно провела более 1,5 лет, пока не закончился предельный срок.

Следствие в данном деле дошло до того, что при проверке «признательных» показаний Масхудова на месте преступления неприкрыто в присутствии всех участников следственного действия под объективом видеокамеры суфлировало измученному непрерывными пытками подозреваемому алгоритм «совершенного» им преступления.

Понимая, что только полученных под пытками «признательных» показаний Амаханова и Масхудова не достаточно для осуждения Девлетовой, следствие в связке с потерпевшей - Юлией Лариной - открыто сфабриковало почти все письменные доказательства, что вскрылось в ходе судебного заседания.

Было бы смешно, если бы не было так грустно и горько от того, что пока правоохранители пытались найти зацепки, младенец, рожденный Октябриной, был лишен материнского молока и заботы, так как его мать незаконно удерживалась под стражей! Это обстоятельство сейчас заставляет Октябрину задуматься над тем, что, возможно, тогда ей стоило пойти вопреки своей совести и принципов, и все-таки дать взятку правоохранителям, которую с нее упорно вымогали. Но дать взятку - значит признать себя виновной в преступлении, которого ты не совершала, на это она пойти не могла.

Судьба не заставила себя долго ждать, и каково было удивление Октябрины, когда в один из дней в прогулочном дворике СИЗО она встретила следователя, расследовавшего данное уголовное дело, но уже в статусе подозреваемого в получении крупной взятки по другому эпизоду своей правоохранительной деятельности. Сейчас он уже осужден и отбывает более 10 лет лишения свободы.

Воистину, пути Господни неисповедимы! Сколько маленькой Октябрине доводилось убеждаться в этом, учась в церковно-приходской школе, а христианские притчи всегда повествовали о победе добра над злом, справедливости над ложью, жадностью и корыстью.

Судебный процесс по данному делу длится уже более 3 лет, и начался повторно год тому назад после того, как прокуратура признала факт отсутствия доказательств причастности Девлетовой к преступлению и полностью отказалась от ее обвинения, но, к сожалению, судья умер от рака, не успев вынести соответствующее постановление о полной реабилитации Октябрины.

В настоящее время все свидетели обвинения, уличенные во лжи в ходе первого процесса, искусно обыграли свои показания в новом судебном процессе; потерпевшая Юлия Ларина открыто использует статус подсудимой Октябрины Девлетовой в качестве аргумента конкурентной борьбы между ООО «Инсипром» и ООО «Атама»; молодой прокурор, участвующий в новом процессе, для которого это первое громкое дело, заинтересован в росте по карьерной лестнице, чему неминуемо будет способствовать не справедливый отказ от обвинения, а пусть не совсем законный, но обвинительный приговор, в нем также кровно заинтересованы и все те, кому в противном случае придется отвечать за незаконное уголовное преследование Октябрины Девлетовой и ее содержание под стражей более 1,5 лет.

Эта история - лишь малая капля в море беззакония, произвола и коррупции, коих миллион по всей нашей стране, самых разных по своему содержанию, но таких похожих в исходе. Когда «пристрастный меч правосудия» замахнулся над головой невиновного человека, его последним спасением становится общественность - люди, которые также не застрахованы от тяжелых колес машины необъективности и беззакония!