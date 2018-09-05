Адыгея налаживает сотрудничество с Иорданией

СЕГОДНЯ 11:13 2018-09-05T11:22:10+03:00

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В доме правительства республики глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу с группой бизнесменов из Иордании – представителями адыгской диаспоры, которые планируют реализовать в регионе проект по строительству современного частного многопрофильного медицинского центра. Предполагаемый объем инвестиций составит около 20 млн. долларов

На встрече присутствовали: премьер-министр РА Александр Наролин, заместитель премьер-министра РА Вячеслав Сапиев, министр экономического развития и торговли РА Олег Топоров и министр здравоохранения РА Рустем Меретуков. Со стороны инвесторов в обсуждении проекта приняли участие: менеджер по развитию бизнеса компании «Сигма» Низар Ансоко, гендиректоры частных строительных компаний Шалан Алхатиб и Фаридон Шегем.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Мурат Кумпилов поблагодарил бизнесменов из Иордании за желание развивать сотрудничество с Адыгеей в сфере высокотехнологичной медицины. Глава республики также подчеркнул, что подобный формат взаимодействия с соотечественниками как нельзя лучше дополняет дружеские отношения России и Иордании, которым в этом году исполнилось 55 лет. Вопросы укрепления взаимного доверия и сотрудничества двух стран, в частности, были обсуждены в этом году на встрече в Москве Президентом России Владимиром Путиным и королем Иордании Абдаллой II.

Возвращаясь к теме встречи, руководитель республики подчеркнул, что развитие здравоохранения – одно из наиболее важных направлений в работе органов власти региона. Отмечено, что за последние полтора года в Адыгее уже введен в строй ряд значимых медучреждений, среди которых больницы и поликлиники. На очереди открытие крупнейшего диагностического центра в Майкопе.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- Подчеркну, что для нас очень важно добиться эффективной работы системы здравоохранения республики, обеспечить оказание качественных медуслуг и их доступность для жителей региона. В Адыгее делается много для привлечения частных инвесторов, в том числе и иностранных. Очень важно, что ваше желание инвестировать в отрасль здравоохранения совпадает с политикой республики по совершенствованию качества медицинских услуг. Мы готовы рассмотреть все конструктивные предложения. Уверен, что реализация данного проекта повысит доступность высокотехнологичных медицинских услуг, а также создаст конкуренцию среди подобных центров в Адыгее и за ее пределами, - сказал Мурат Кумпилов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Инвесторы, в свою очередь, отметили, что новая клиника будет оснащена современным оборудованием, а сотрудники лечебного центра смогут стажироваться в ведущих клиниках мира. Строительство современной больницы также должно способствовать внедрению передовых медицинских технологий, что повысит качество оказания врачебной помощи жителям республики.

- Иордания на Ближнем Востоке является вторым после Израиля центром развития высокотехнологической медицины. Здесь накоплен передовой опыт в сфере здравоохранения. У нас очень развит медицинский туризм – жители европейских стран приезжают на лечение в Иорданию. Проекты, подобные тому, что мы планируем реализовать в Адыгее, мы уже воплотили в жизнь в Саудовской Аравии, Ливии, Ираке, ОАЭ и Катаре, - сказал Низар Ансоко.

Министр здравоохранения Рустем Меретуков отметил, что отдельно будет обсужден вопрос о предоставлении медцентром части услуг по системе ОМС.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Мурат Кумпилов поставил задачу перед ответственными лицами детально проработать инвестиционное предложение, придать ему статус приоритетного с сопровождением в режиме «одного окна», а также уделить особое внимание выбору земельного участка с учетом инфраструктурных возможностей. Предположительно, медцентр будет построен в Тахтамукайском районе.

В завершение встречи глава Адыгеи передал слова благодарности экс-министру культуры Иордании Нанси Нагуер, усилиями которой стала возможна сегодняшняя встреча. Было отмечено, что взаимодействие с адыгской диаспорой в экономической и гуманитарной областях создает дополнительные коммуникации для сотрудничества России и Иордании.