Вопросы развития спорта в республике глава Адыгеи обсудил с советником руководителя Росмолодежи

СЕГОДНЯ 09:46 2018-09-06T09:53:09+03:00

В Доме правительства Мурат Кумпилов принял советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи, многократного чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова

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Во встрече также приняли участие председатель комитета РА по физической культуре и спорту Мурат Дагужиев и депутат госсовета-Хасэ РА, генеральный директор ООО «АКСИС» Рустам Калашаов.

Были обсуждены различные аспекты развития массового спорта в Адыгее. В частности, говорили о строительстве в республике площадок для уличной гимнастики (воркаут) и организации здесь в последующем соревнований с привлечением именитых воркаутеров мирового уровня. Компания «АКСИС» готова содействовать данному проекту.

- Органы власти республики прилагают серьезные усилия для популяризации спорта и приобщения молодежи к здоровому образу жизни. Строятся физкультурные комплексы с бассейнами, спортивные площадки, оказывается поддержка талантливым спортсменам. Думаю, что реализация этой инициативы даст толчок к развитию массового спорта в Адыгее и найдет своих сторонников. Мы со своей стороны готовы оказать этому всяческую помощь и поддержку, - отметил Мурат Кумпилов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи поблагодарил главу республики за встречу и заверил его в том, что приложит все свои знания и опыт для продвижения в Адыгее важных для молодежи проектов.

В рамках визита в Адыгею Бату Хасиков также провел мастер-класс по единоборствам для действующих сотрудников правоохранительных органов и встретился со студентами АГУ в рамках проекта «Диалог на равных». В беседе с молодежью были обсуждены вопросы спорта, здорового образа жизни, а также молодежные инициативы по различным направлениям.